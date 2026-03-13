Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray'dan jet paylaşım geldi
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e mağlup olmasının hemen ardından bir paylaşım yaparak sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.
SPOR
MAÇ FAZLASIYLA 4 PUAN GERİDE
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmadan puansız ayrılan sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Ligde 25 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
GALATASARAY'DAN JET PAYLAŞIM
Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı kırmızılı kulüp, resmi X hesabından yapılan paylaşımla taraftara çağrı yaptı.
Galatasaray'ın paylaşımında, "Hedef2026 yolunda yarın akşam 50.000 Aslan omuz omuza Rams Park'ta!" ifadelerine yer verdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR