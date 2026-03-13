Galatasaray, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e mağlup olmasının hemen ardından bir paylaşım yaparak sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

MAÇ FAZLASIYLA 4 PUAN GERİDE

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmadan puansız ayrılan sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Ligde 25 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

GALATASARAY'DAN JET PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı kırmızılı kulüp, resmi X hesabından yapılan paylaşımla taraftara çağrı yaptı.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Hedef2026 yolunda yarın akşam 50.000 Aslan omuz omuza Rams Park'ta!" ifadelerine yer verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası