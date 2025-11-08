Leverkusen - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bundesliga'da kritik randevu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın bu haftaki en dikkat çeken mücadelesi, Bayer Leverkusen ile ligin sürpriz ekiplerinden 1. FC Heidenheim arasında yaşanacak. Namağlup gidişatını sürdürmek isteyen Leverkusen, evinde Heidenheim'ı konuk ederken, futbolseverler bu karşılaşmanın tüm detayları merak ediyor.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Leverkusen - Heidenheim mücadele ediyor. Heidenheim zorlu deplasmandan puanlarla dönmeyi amaçlıyor.
Peki Leverkusen - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
LEVERKUSEN - HEİDENHEİM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bugün Leverkusen - Heidenheim kozlarını paylaşıyor. Leverkusen'da, BayArena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bayer Leverkusen ve Heidenheim, karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Leverkusen'da, BayArena Stadyumu'nda oynanacak.
¡𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚❗ 😍| 🖤❤️ pic.twitter.com/IlUGbicEUe — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es)
🆚 1. FC Heidenheim
🕞 15:30 CET
📍 BayArena
🔜
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin