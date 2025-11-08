Leverkusen - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bundesliga'da kritik randevu

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Leverkusen - Heidenheim mücadele ediyor. Heidenheim zorlu deplasmandan puanlarla dönmeyi amaçlıyor.

Peki Leverkusen - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

LEVERKUSEN - HEİDENHEİM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün Leverkusen - Heidenheim kozlarını paylaşıyor. Leverkusen'da, BayArena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

