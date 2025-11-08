Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kasımpaşa - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe’yi ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi'nin yönetecek. Gözler Kasımpaşa Göztepe maç kadrosuna çevrildi.

Şota Arveladze idaresindeki Kasımpaşa ile Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında mücadele edecek. Müsabaka Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. 

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 20.00’de başlayacak. Hakem Ömer Tolga Güldibi’nin yöneteceği mücadeleyi futbolu yakından takip edenler beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cafu, Cem, Fall, Ben Ouanes, Gueye

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Efkan, Juan, Jandersson

