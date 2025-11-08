Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler merak ediliyor

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler merak ediliyor

- Güncelleme:
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11&#039;ler merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12. haftasında kritik bir mücadele ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımda karşılaşmayı kazanarak sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler araştırılıyor.

Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında mücadele edecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçta Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Futbolu yakından takip edenler arama motorlarına "Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu sorgulatmaya başladı. Maça kısa bir süre kala yayın bilgileri yeniden gündeme geldi. 

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler merak ediliyor - 1. Resim

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü yani bugün oynanacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler merak ediliyor - 2. Resim

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşmada, onun yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek.

Çaykur Rizespor'dan transfer açıklaması

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçına son bir saat kala kadro açıklanacaktır. Muhtemel 11'ler şu şekildedir,

Gaziantep FK: Gorgen; Perez, Kizildag, Guler, Sangare; Kabasakal, Camara; Kozlowski, Maxim, Rodrigues; Bayo

Çaykur Rizespor: Fofana; Şahin, Mocsi, Akaydın, Nielsen; Buljubasic, Papanikolaou, Laci; Bulut, Jurecka, Rak-Sakyi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

