Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler merak ediliyor

Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında mücadele edecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçta Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Futbolu yakından takip edenler arama motorlarına "Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu sorgulatmaya başladı. Maça kısa bir süre kala yayın bilgileri yeniden gündeme geldi.

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü yani bugün oynanacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşmada, onun yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek.

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçına son bir saat kala kadro açıklanacaktır. Muhtemel 11'ler şu şekildedir,

Gaziantep FK: Gorgen; Perez, Kizildag, Guler, Sangare; Kabasakal, Camara; Kozlowski, Maxim, Rodrigues; Bayo

Çaykur Rizespor: Fofana; Şahin, Mocsi, Akaydın, Nielsen; Buljubasic, Papanikolaou, Laci; Bulut, Jurecka, Rak-Sakyi