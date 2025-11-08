Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Alperen Şengün'ün 25 sayısı yetmedi: Rockets'ın 5 maçlık serisi sona erdi

Alperen Şengün'ün 25 sayısı yetmedi: Rockets'ın 5 maçlık serisi sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Alperen Şengün&#039;ün 25 sayısı yetmedi: Rockets&#039;ın 5 maçlık serisi sona erdi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'e 121-110 yenildi. Milli oyuncu, 25 sayıyla oynarken; Rockets, 5 maç sonra kaybetti.

NBA'de San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Houston Rockets121-110mağlup etti. Bu sonuçla Rockets, 8'inci karşılaşmasında 3'üncü yenilgisini yaşadı. Spurs ise 8'inci maçında 6'ncı galibiyetine ulaştı.

Rockets'ın 5 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği müsabakada 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynadı.Kevin Durant 24, Reed Sheppard 16 ve Amen Thompson ise 14 sayı kaydetti.

Alperen Şengün'ün 25 sayısı yetmedi: Rockets'ın 5 maçlık serisi sona erdi - 1. Resim

Spurs'te Stephon Castle 14 sayı ve 13 asistle 'double-double' yaparken,Harrison Barnes 24 sayıyla oynadı.Julian Champagnie ve Victor Wembanyama ise 22'şer sayıyla maçı tamamladı.

ANTETOKOUNMPO'DAN 41 SAYI

Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynanan maçta Chicago Bulls'u 126-110 mağlup etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 41 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistle 'double-double' yaptı.Myles Turner 23, Ryan Rollins 20 ve Kyle Kuzma ise 11 sayıyla maçı tamamladı.

Alperen Şengün'ün 25 sayısı yetmedi: Rockets'ın 5 maçlık serisi sona erdi - 2. Resim

Bulls'ta Josh Giddey, 16 sayı ve 14 asistle 'double-double' yaparken,Matas Buzelis, 20 sayı ve 8 ribaunt kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Gözaltılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe, UEFA'ya gidiyor! Skandal hakem şikayet edilecek - SporHerkesin konuştuğu skandal! Fenerbahçe, UEFA'ya gidiyorGalatasaray açıkladı: Yunus Akgün operasyon geçirdi - SporGalatasaraylı yıldız operasyon geçirdi: Kaç hafta olmayacak?Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi için 3 yıldız birden - SporŞampiyonlar Ligi için 3 yıldız transferi birdenSerie A'nın dibine demir attılar: Fiorentina'nın yeni teknik direktörü açıklandı - SporSerie A'nın dibine demir attılar: Yeni teknik adam açıklandıBahis operasyonunda çarpıcı detay! Korner direğiyle darbedilen hakem de gözaltında - SporKorner direğiyle darbedilen hakem de gözaltında3 gol, 2 kırmızı kart, 15 dakika uzatma! TFF'ye 'Bu maç incelensin' çağrısı - SporHakeme isyan: Bu maç incelensin istiyorum!
Sonraki Haber Yükleniyor...