Alperen Şengün'ün 25 sayısı yetmedi: Rockets'ın 5 maçlık serisi sona erdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'e 121-110 yenildi. Milli oyuncu, 25 sayıyla oynarken; Rockets, 5 maç sonra kaybetti.
NBA'de San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Houston Rockets'ı 121-110mağlup etti. Bu sonuçla Rockets, 8'inci karşılaşmasında 3'üncü yenilgisini yaşadı. Spurs ise 8'inci maçında 6'ncı galibiyetine ulaştı.
Rockets'ın 5 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği müsabakada 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynadı.Kevin Durant 24, Reed Sheppard 16 ve Amen Thompson ise 14 sayı kaydetti.
Spurs'te Stephon Castle 14 sayı ve 13 asistle 'double-double' yaparken,Harrison Barnes 24 sayıyla oynadı.Julian Champagnie ve Victor Wembanyama ise 22'şer sayıyla maçı tamamladı.
ANTETOKOUNMPO'DAN 41 SAYI
Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynanan maçta Chicago Bulls'u 126-110 mağlup etti.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 41 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistle 'double-double' yaptı.Myles Turner 23, Ryan Rollins 20 ve Kyle Kuzma ise 11 sayıyla maçı tamamladı.
Bulls'ta Josh Giddey, 16 sayı ve 14 asistle 'double-double' yaparken,Matas Buzelis, 20 sayı ve 8 ribaunt kaydetti.