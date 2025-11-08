Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var? 8 Kasım 2025 maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleleri netleşti. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanında puan arayacak. Süper Lig maçlarının yanı sıra Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de önemli karşılaşmalar gerçekleşecek.

8 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar netlik kazandı. Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile mücadele edecek. Fırtına, 3 puan alması durumunda 2. sıraya yükselecek. Ayrıca Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yaşanaca maç nefesleri kesecek.

1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de de önemli karşılaşmalar oynanacak. 

Bugün hangi maçlar var? 8 Kasım 2025 maç programı belli oldu - 1. Resim

8 KASIM 2025 CUMARTESİ BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

Süper Lig

14:30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

17:00 Trabzonspor - Alanyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Kasımpaşa - Göztepe (beIN Sports 2)

20:00 Antalyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1.Lig

13:30 Sivasspor - Manisa FK (TRT Spor)

13:30 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Sakaryaspor - Serik Spor (TRT Spor)

19:00 Amed SK - Hatayspor (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var? 8 Kasım 2025 maç programı belli oldu - 2. Resim

İngiltere - Premier Lig

15:30 Tottenham - Manchester United (beIN Sports 3)

18:00 West Ham United - Burnley (beIN Connect)

18:00 Everton - Fulham (beIN Sports 3)

20:30 Sunderland - Arsenal (beIN Sports 3)

23:00 Chelsea - Wolverhampton (beIN Sports 3)

İspanya - LaLiga

16:00 Girona - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)

18:15 Sevilla - Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

20:30 Atletico Madrid - Levante (S Sport, S Sport Plus)

23:00 Espanyol - Villarreal (S Sport, S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var? 8 Kasım 2025 maç programı belli oldu - 3. Resim

Fransa - Ligue 1

19:00 Marsilya - Brest (beIN Connect)

21:00 Le Havre - Nantes (beIN Sports MAX 1)

23:05 Monaco - Lens (beIN Sports 5)

Almanya - Bundesliga

17:30 Hamburg - Borussia Dortmund (S Sports Plus, TiviBu Spor 3)

17:30 Union Berlin - Bayern Münih (S Sports Plus, TiviBu Spor 2)

17:30 Hoffenheim - RB Leipzig (S Sports Plus)

17:30 Bayer Leverkusen - Heidenheim (S Sports Plus, TiviBu Spor 4)

20:30 Mönchengladbach - Köln (S Sports Plus, TiviBu Spor 2)

