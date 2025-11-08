Bugün hangi maçlar var? 8 Kasım 2025 maç programı belli oldu
8 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleleri netleşti. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanında puan arayacak. Süper Lig maçlarının yanı sıra Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de önemli karşılaşmalar gerçekleşecek.
8 KASIM 2025 CUMARTESİ BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI
Süper Lig
14:30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
17:00 Trabzonspor - Alanyaspor (beIN Sports 1)
20:00 Kasımpaşa - Göztepe (beIN Sports 2)
20:00 Antalyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
1.Lig
13:30 Sivasspor - Manisa FK (TRT Spor)
13:30 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Sakaryaspor - Serik Spor (TRT Spor)
19:00 Amed SK - Hatayspor (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
15:30 Tottenham - Manchester United (beIN Sports 3)
18:00 West Ham United - Burnley (beIN Connect)
18:00 Everton - Fulham (beIN Sports 3)
20:30 Sunderland - Arsenal (beIN Sports 3)
23:00 Chelsea - Wolverhampton (beIN Sports 3)
İspanya - LaLiga
16:00 Girona - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)
18:15 Sevilla - Osasuna (S Sport, S Sport Plus)
20:30 Atletico Madrid - Levante (S Sport, S Sport Plus)
23:00 Espanyol - Villarreal (S Sport, S Sport Plus)
Fransa - Ligue 1
19:00 Marsilya - Brest (beIN Connect)
21:00 Le Havre - Nantes (beIN Sports MAX 1)
23:05 Monaco - Lens (beIN Sports 5)
Almanya - Bundesliga
17:30 Hamburg - Borussia Dortmund (S Sports Plus, TiviBu Spor 3)
17:30 Union Berlin - Bayern Münih (S Sports Plus, TiviBu Spor 2)
17:30 Hoffenheim - RB Leipzig (S Sports Plus)
17:30 Bayer Leverkusen - Heidenheim (S Sports Plus, TiviBu Spor 4)
20:30 Mönchengladbach - Köln (S Sports Plus, TiviBu Spor 2)