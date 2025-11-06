Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 6 Kasım Bugünkü Maçlar Takvimi
Futbolseverlerin merak ettiği “Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var?” sorusu 6 Kasım Perşembe günü cevap buldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı bu akşam ekranlara geliyor! Avrupa’nın pek çok önemli takımının sahne alacağı gecede temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor da deplasmanda sahaya çıkacak. İşte günün maç programı ve 6 Kasım bugünkü maçlar takvimi detayları...
Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var belli oldu! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’nde 6 Kasım akşamı birbirinden kritik mücadeleler futbolseverlerle buluşuyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
6 Kasım Perşembe günü futbolseverleri yoğun bir Avrupa mesaisi bekliyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde birçok maç aynı gün oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de bu akşam sahaya çıkarken, gün boyunca dikkatle takip edilecek karşılaşmalar futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak.
BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?
Bu akşam Avrupa sahnesinde hem büyük kulüpler hem de Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği takımlar mücadele verecek.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi’nde ise Samsunspor sahasında Hamrun Spartans ile mücadele verecek.
Lille, Aston Villa, Roma, Rangers, Celtic, Porto, Feyenoord, Kızılyıldız gibi Avrupa’nın önde gelen kulüpleri de bu akşam sahada olacak.
6 KASIM BUGÜNKÜ MAÇLAR TAKVİMİ
Avrupa Ligi Maçları
20:45: Basel - FCSB
20:45: Kızılyıldız - Lille
20:45: Nice - Freiburg
20:45: Utrecht - Porto
20:45: RB Salzburg - Go Ahead Eagles
20:45: Midtjylland - Celtic
20:45: Dinamo Zagreb - Celta
20:45: Malmö - Panathinaikos
23:00: Sturm Graz - Nottingham Forest
23:00: PAOK - Young Boys
23:00: Aston Villa - M. Tel-Aviv
23:00: Stuttgart - Feyenoord
23:00: Viktoria Plzeň - Fenerbahçe
23:00: Ferençvaroş - Ludogorets
23:00: Rangers - Roma
23:00: Real Betis - Lyon
23:00: Braga - Genk
Konferans Ligi Maçları
20:45: Samsunspor - Ħamrun
20:45: Mainz 05 - Fiorentina
20:45: Noah - Sigma Olomouc
20:45: KuPS - Slovan Bratislava
20:45: Sparta Prag - Raków Częstochowa
20:45: AEK - Aberdeen
20:45: Celje - Legia Varşova
20:45: Şahtar Donetsk - Breiðablik
23:00: AEK - Shamrock Rovers
23:00: Rayo Vallecano - Lech Poznań
23:00: Şkendiya - Jagiellonia Białystok
23:00: Crystal Palace - AZ
23:00: Shelbourne FC - Drita
23:00: Häcken - RC Strasbourg
23:00: Lincoln - Rijeka
23:00: Rapid Wien - CS U Craiova
23:00: Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar