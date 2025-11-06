Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 6 Kasım Bugünkü Maçlar Takvimi

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var belli oldu! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’nde 6 Kasım akşamı birbirinden kritik mücadeleler futbolseverlerle buluşuyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

6 Kasım Perşembe günü futbolseverleri yoğun bir Avrupa mesaisi bekliyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde birçok maç aynı gün oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de bu akşam sahaya çıkarken, gün boyunca dikkatle takip edilecek karşılaşmalar futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Bu akşam Avrupa sahnesinde hem büyük kulüpler hem de Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği takımlar mücadele verecek.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi’nde ise Samsunspor sahasında Hamrun Spartans ile mücadele verecek.

Lille, Aston Villa, Roma, Rangers, Celtic, Porto, Feyenoord, Kızılyıldız gibi Avrupa’nın önde gelen kulüpleri de bu akşam sahada olacak.

6 KASIM BUGÜNKÜ MAÇLAR TAKVİMİ

Avrupa Ligi Maçları

20:45: Basel - FCSB

20:45: Kızılyıldız - Lille

20:45: Nice - Freiburg

20:45: Utrecht - Porto

20:45: RB Salzburg - Go Ahead Eagles

20:45: Midtjylland - Celtic

20:45: Dinamo Zagreb - Celta

20:45: Malmö - Panathinaikos

23:00: Sturm Graz - Nottingham Forest

23:00: PAOK - Young Boys

23:00: Aston Villa - M. Tel-Aviv

23:00: Stuttgart - Feyenoord

23:00: Viktoria Plzeň - Fenerbahçe

23:00: Ferençvaroş - Ludogorets

23:00: Rangers - Roma

23:00: Real Betis - Lyon

23:00: Braga - Genk

Konferans Ligi Maçları

20:45: Samsunspor - Ħamrun

20:45: Mainz 05 - Fiorentina

20:45: Noah - Sigma Olomouc

20:45: KuPS - Slovan Bratislava

20:45: Sparta Prag - Raków Częstochowa

20:45: AEK - Aberdeen

20:45: Celje - Legia Varşova

20:45: Şahtar Donetsk - Breiðablik

23:00: AEK - Shamrock Rovers

23:00: Rayo Vallecano - Lech Poznań

23:00: Şkendiya - Jagiellonia Białystok

23:00: Crystal Palace - AZ

23:00: Shelbourne FC - Drita

23:00: Häcken - RC Strasbourg

23:00: Lincoln - Rijeka

23:00: Rapid Wien - CS U Craiova

23:00: Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar