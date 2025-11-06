81 ilde kaçak alkol operasyonu! 179 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl Emniyet Müdürleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlar düzenlendi.

BİNLERCE ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlar sonucu 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

179 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre edilirken 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.