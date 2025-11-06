Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
81 ilde kaçak alkol operasyonu! 179 kişi gözaltına alındı

81 ilde kaçak alkol operasyonu! 179 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ilde kaçak alkol operasyonu! 179 kişi gözaltına alındı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini ve 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl Emniyet Müdürleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlar düzenlendi.

BİNLERCE ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlar sonucu 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

179 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre edilirken 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda kaçak alkolün toplum sağlığına tehdit olduğunu belirterek, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. ‘Biz gereğini yaparız’" ifadelerine yer verdi.

