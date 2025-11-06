Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Alkollü sürücüden polisi şaşırtan ceza isteği! "Kemerden yaz"

Alkollü sürücüden polisi şaşırtan ceza isteği! "Kemerden yaz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alkollü sürücüden polisi şaşırtan ceza isteği! &quot;Kemerden yaz&quot;
Alkol, Sürücü, Kayseri, Ceza, Ehliyet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de A.Ç. isimli şahıs muayene ve sigortası olmayan otomobille yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen A.Ç.'nin kendisine işlem yapmak isteyen ekiplere "Ehliyetimi almayın, kemerden ceza yazın" demesi ekipleri şaşırttı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği A.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Alkollü sürücüden polisi şaşırtan ceza isteği! "Kemerden yaz" - 1. Resim

Ekipler tarafından alkol şüphesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere haber verildi. A.Ç.'nin trafik ekiplerine alkolmetreyi üflemeden önce "Ehliyetimi alma kemerden ceza yaz" teklifi şaşkınlığa neden olurken, trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde şahıs 1.84 promil alkollü çıktı.

Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatılan A.Ç. ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bugün yağış var mı, yağmur bekleniyor mu? 6 Kasım Hava DurumuGazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan emniyete götürüldü! Telefonlarına el konuldu...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
82 yaşındaki adamın acı sonu! Yakınları eve gidince fark etti - 3. Sayfa82 yaşındaki adamın acı sonu! Yakınları eve gidince fark ettiKumpasçı doktor! Sülale boyu zimmet girişimi böyle ortaya çıktı - 3. SayfaSülale boyu zimmet girişimi!Sakarya'da sıcak saatler! Kovalamaca polisin havaya ateş açması ile son buldu - 3. SayfaKovalamaca polisin havaya ateş açması ile son bulduEbru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti... - 3. SayfaEbru öğretmenin kahreden ölümü!Yiğit Cem'in ölümü cinayet bürosunda: Sistematik ve kasıtlı zorbalık! - 3. SayfaYiğit Cem'in ölümü cinayet bürosundaTesla ile hız denemesi hezeyanla bitti! Araç 'perte' çıktı... - 3. SayfaTesla ile hız denemesi hezeyanla bitti!
Sonraki Haber Yükleniyor...