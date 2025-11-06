Alkollü sürücüden polisi şaşırtan ceza isteği! "Kemerden yaz"
Kayseri'de A.Ç. isimli şahıs muayene ve sigortası olmayan otomobille yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen A.Ç.'nin kendisine işlem yapmak isteyen ekiplere "Ehliyetimi almayın, kemerden ceza yazın" demesi ekipleri şaşırttı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği A.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Ekipler tarafından alkol şüphesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere haber verildi. A.Ç.'nin trafik ekiplerine alkolmetreyi üflemeden önce "Ehliyetimi alma kemerden ceza yaz" teklifi şaşkınlığa neden olurken, trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde şahıs 1.84 promil alkollü çıktı.
Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatılan A.Ç. ifade vermek üzere karakola götürüldü.
