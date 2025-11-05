Alkollü sürücü kimlik isteyen polise sosyal medya hesabını açtı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler M.K. yönetiminde 31 AAH 648 plakalı otomobili durdurdu.

"EHLİYETİM YOK, SOSYAL MEDYA HESABIMI AÇAYIM"

Ayakta durmakta zorlanan sürücü ekipler tarafından yapılan alkol testinde 2.56 promil alkollü çıktı. Ekipler işlem yapmak için M.K.'nın ehliyetini isterken, M.K. ekiplere ehliyetinin olmadığını ancak sosyal medya hesabını açabileceğini söyledi.

BU İLK DEĞİL!

Kimliği ve ehliyeti yanında bulunmayan M.K. kimlik tespiti yapılmak ve ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifade vermek üzere karakola götürüldü. M.K.'nın daha önceden alkol testini reddettiği için ehliyetine 2 yıl el konulduğu bu yüzden ekiplere "yanımda yok" dediği öğrenildi.

46 BİN TL CEZA YEDİ

Alkollü sürücüye ‘alkollü araç kullanmak' ve ‘ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.