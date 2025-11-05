Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alkollü sürücü kimlik isteyen polise sosyal medya hesabını açtı

Alkollü sürücü kimlik isteyen polise sosyal medya hesabını açtı

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de alkollü sürücü polis ekiplerinin kimlik talebine sosyal medyasını açarak, cevap verdi. Lastiği patlak şekilde trafikte ilerleyen adam 2.56 promil alkollü çıkınca 46 bin 621 TL ceza yedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler M.K. yönetiminde 31 AAH 648 plakalı otomobili durdurdu.

Alkollü sürücü kimlik isteyen polise sosyal medya hesabını açtı - 1. Resim

"EHLİYETİM YOK, SOSYAL MEDYA HESABIMI AÇAYIM"

Ayakta durmakta zorlanan sürücü ekipler tarafından yapılan alkol testinde 2.56 promil alkollü çıktı. Ekipler işlem yapmak için M.K.'nın ehliyetini isterken, M.K. ekiplere ehliyetinin olmadığını ancak sosyal medya hesabını açabileceğini söyledi.

BU İLK DEĞİL!

Kimliği ve ehliyeti yanında bulunmayan M.K. kimlik tespiti yapılmak ve ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifade vermek üzere karakola götürüldü. M.K.'nın daha önceden alkol testini reddettiği için ehliyetine 2 yıl el konulduğu bu yüzden ekiplere "yanımda yok" dediği öğrenildi. 

Alkollü sürücü kimlik isteyen polise sosyal medya hesabını açtı - 2. Resim

46 BİN TL CEZA YEDİ

Alkollü sürücüye ‘alkollü araç kullanmak' ve ‘ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktadır.
