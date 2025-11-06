Sadece 2 ayda 9 aylık hamilelere döndü! Gerçek ortaya çıkınca büyük şok yaşandı

Amasya'nın Göyüncek ilçesinde yaşayan Şule Akgül'ün karnı iki ay içerisinde olağandışı şekilde büyüdü. Evli ve 3 çocuk annesi olan kadın, 9 aylık hamile gibi görünüp nefes darlığı çekmeye başlayınca Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

ÇAPI 30 SANTİM, TAM 8,5 KİLO

Akgül'ün yapılan kontrollerinde karnın içini tamamen saran bir kitle tespit edildi ve ameliyat kararı alındı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ile ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda 38 yaşındaki kadının karnından 30 santim çapında 8,5 kiloluk kitle çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan Akgül, "Karnımdaki şişlikten dolayı 2 ay içinde 9 aylık hamile gibi oldum. Korktuğum için hastaneye gelemedim. Zor nefes alıp veriyordum. Eğilip doğrulamıyordum. Şimdi ise sağlığıma kavuştum" dedi.

"BÜTÜN LENFLERİ TEMİZLEDİK"

Çıkartılan kitlenin 50 yıla yaklaşan meslek hayatında karşılaştığı en büyük kitleler arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, "8,5 kilo ağırlığında yumurtalık kisti çıkardık. Bütün lenfleri de temizleyerek rahatsızlığının ilerlemesini engellemiş olduk. Bu tip ameliyatları yapma şansımız he zaman var. Yeter ki hastalarımız sağlıklarından korkmadan bize ulaşsın" diye konuştu.

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmesinin hayati riskler oluşturduğuna dikkat çeken Kara, kadınların 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına genel kontrol yaptırmalarını tavsiye etti.