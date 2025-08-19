Karın ağrısı sandı, 3 kilogramlık kist çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk arasında cücelik olarak bilinen Akondroplazi rahatsızlığı ile dünyaya gelen 30 yaşındaki Nurdan Tüfekçi, son 1 yıldır karın ağrısı şikayeti çekiyordu. Birçok hastaneye başvuran kadın, karın ağrısı tedavisi gördü. Son olarak İnegöl'deki özel bir hastanenin kadın hastalıkları bölümüne başvuran Tüfekçi'nin tetkikleri yapıldı. Yapılan tetkiklerde genç kadının yumurtalığında 3 kilogram kist olduğu tespit edildi.

24 KİLODAN 21 KİLOYA DÜŞTÜ

Tüfekçi, yapılan tetkikler sonrası apar topar ameliyata alındı. 1.5 saat süren ameliyatla yumurtalığındaki 3 kilogram kistten kurtulan Tüfekçi'nin ağırlığı 24 kilogramdan 21 kiloya düştü.

Operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan anestezi doktoru Mahmut Gül, "Hastamız 30 yaşında, 80 santimetre boyunda, 24 kilo ağırlığında bir kardeşimiz. Kendisinin yumurtalıklarında kist olduğu için ameliyat olması gerekti. Biz bu ameliyatta hastamıza önce büyük bir damar yolu açtık kasıktan. Çünkü damar yolunun çok önemi var. Ameliyat sırasında belinden uyuşturduk ve ameliyatı sorunsuz bir şekilde belden uyuşturmayla hastamız uyanık bir şekilde tamamladık. Hastadan 3 kilo kist çıktı. Öncesinde 24 kilo olan hastamız ameliyat sonrasında 21 kiloyla şifalı bir şekilde serviste yatıyor." dedi.

KARIN AĞRISIYLA GİTTİ, TÜMÖR ÇIKTI

Nurdan Tüfekçi ise, başarılı geçen ameliyat sonrası, "Benim birkaç yıldır karnım ağrıyordu. 'Gaz sıkışması ve enfeksiyon' dediler. En sonunda ameliyat oldum. İnşallah iyi geçecek. İyi olacağım. Ameliyat sırasında uyanıktım. Doktorum yanımdaydı hep. Beni konuşturduğunu hatırlıyorum. Güzel geçti biraz ağrım var ama iyiyim. Teşekkür ederim herkese." dedi.

"GİTTİĞİMİZ HASTANELER HEP GAZ PROBLEMİ OLDUĞUNDAN BAHSETMİŞLERDİ"

Nurdan'ın ablası Tuğba Karakuş ise şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşimin ortalama 1 yıldır bu rahatsızlığı vardı. Çeşitli hastanelere gittik, acile gittik. Hep gaz problemi olduğundan bahsetmişlerdi. Sonra bir de burayla görüşmek istedik. Burada sağ olsun doktor bey gerçekten çok ilgilendi. Mustafa Bey anında müdahale etmeye hazırdı ve kist olduğunu söyledi, 17-18 santimetre büyüklüğünde... Sonra da Mahmut Bey ile görüştük, o da elinden geleni yapacağını söyledi ve böyle bir ameliyata karar verdik. Şu an için sağlıklı olduğunu düşünüyoruz."

Kadın Hastalıkları Uzmanı Mustafa Kır ise, "Hastamızda 20 santimlik tümör vardı. Onu başarılı bir operasyonla çıkarttık." şeklinde konuştu.