Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişinin yakalanarak yurda getirildiğini duyurdu.

Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile istihbarat, KOM, narkotik, asayiş ve siber suçlarla mücadele birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluklarıyla sürdürülen operasyonel iş birliğinin başarılı sonuç verdiğini belirtti.

4 ÜLKEDE YAKALANDILAR

Yakalananların bulunduğu ülkeler arasında Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika yer alıyor. Bakanlığın açıklamasına göre, Gürcistan’dan 6, Almanya’dan 3, Arnavutluk ve Belçika’dan ise birer kişi getirildi.

Yakalananlar arasında bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılıktan, tasarlayarak kasten öldürmeye; uyuşturucu ticaretinden çocuk istismarına kadar farklı ve ağır suçlamalar bulunuyor. Açıklamada isimler baş harfleriyle verilirken, her bir şahsa ilişkin suçlamalar da kısa başlıklar halinde sıralandı.

Bakanlık ayrıca ulusal seviyede aranan S.V. ve A.G. adlı şahısların da Gürcistan’da yakalanarak ülkeye getirildiğini bildirdi. Bu kişiler hakkında dolandırıcılık, mühür bozma, vergi usulüne muhalefet gibi suçlamalar yer alıyor.

Ali Yerlikaya, emeği geçen kurumları tebrik ederek “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz” dedi. Bakanlık, milletin huzur ve güveni için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.