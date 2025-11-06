Banu Alkan'dan kardeşi Osman Alkan’a yürek burkan veda! Sözleri yürek yaktı

Osman Alkan (65), Balıkesir'in Edremit ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde can verdi. Banu Alkan’ın kardeşi Osman Alkan için Altınoluk Köy Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenazeye Osman Alkan'ın ablası Banu Alkan ile aile yakınları ve sevenleri katıldı. Defin sırasında duygusal anlar yaşanırken, Banu Alkan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

“PIRLANTAMDI BENİM”

Kardeşini kaybeden Banu Alkan, "Pırlantamdı benim. Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim. En büyük bana sevgisini veren, benim için hayat boyu yanımda olan bir rüya. Evlatları var üç tane, Kerem, Melis. Canım benim" dedi.

“HİÇ YAKIŞMADI BU ÖLÜM ONA”

Banu Alkan, kardeşiyle en son iki gün önce görüştüğünü ifade ederek, "İki gün önce 'Ablacığım gel, gel'. 'Söz veriyorum, geliyorum' dedim. Hem özledim hem Altınoluk'ta bir sürü işlerimiz var evle ilgili, deklarasyonla ilgili. Geldim ama böyle geldim. Hiç beklemediğimiz, gencecik bir insan. Çok erken oldu, hiç yakışmadı bu ölüm, hiç yakışmadı ona" diye konuştu.

Osman Alkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk köyü mezarlığında toprağa verildi.