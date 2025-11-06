Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Banu Alkan'dan kardeşi Osman Alkan'a yürek burkan veda! Sözleri yürek yaktı

Banu Alkan'dan kardeşi Osman Alkan’a yürek burkan veda! Sözleri yürek yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ünlü şarkıcı Banu Alkan, geçtiğimiz gün vefat eden kardeşi Osman Alkan’ı Balıkesir’de gözyaşları içinde toprağa verdi. 65 yaşındaki Alkan, Altınoluk Köy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Kardeş acısıyla sarsılan Banu Alkan, cenazede yaptığı konuşmada, “Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim” sözleriyle duygulandırdı.

Osman Alkan (65), Balıkesir'in Edremit ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Banu Alkan kardeşi Osman Alkan’a yürek burkan veda! Sözleri yürek yaktı - 1. Resim

Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde can verdi. Banu Alkan’ın kardeşi Osman Alkan için Altınoluk Köy Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. 

Banu Alkan kardeşi Osman Alkan’a yürek burkan veda! Sözleri yürek yaktı - 2. Resim

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenazeye Osman Alkan'ın ablası Banu Alkan ile aile yakınları ve sevenleri katıldı. Defin sırasında duygusal anlar yaşanırken, Banu Alkan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Banu Alkan kardeşi Osman Alkan’a yürek burkan veda! Sözleri yürek yaktı - 1. Resim

“PIRLANTAMDI BENİM”

Kardeşini kaybeden Banu Alkan, "Pırlantamdı benim. Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim. En büyük bana sevgisini veren, benim için hayat boyu yanımda olan bir rüya. Evlatları var üç tane, Kerem, Melis. Canım benim" dedi.

Banu Alkan kardeşi Osman Alkan’a yürek burkan veda! Sözleri yürek yaktı - 2. Resim

“HİÇ YAKIŞMADI BU ÖLÜM ONA”

Banu Alkan, kardeşiyle en son iki gün önce görüştüğünü ifade ederek, "İki gün önce 'Ablacığım gel, gel'. 'Söz veriyorum, geliyorum' dedim. Hem özledim hem Altınoluk'ta bir sürü işlerimiz var evle ilgili, deklarasyonla ilgili. Geldim ama böyle geldim. Hiç beklemediğimiz, gencecik bir insan. Çok erken oldu, hiç yakışmadı bu ölüm, hiç yakışmadı ona" diye konuştu.

Banu Alkan kardeşi Osman Alkan’a yürek burkan veda! Sözleri yürek yaktı - 3. Resim

Osman Alkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk köyü mezarlığında toprağa verildi.

Banu Alkan kardeşi Osman Alkan’a yürek burkan veda! Sözleri yürek yaktı - 4. Resim

Banu Alkan kardeşi Osman Alkan’a yürek burkan veda! Sözleri yürek yaktı - 5. Resim

Banu Alkan kardeşi Osman Alkan’a yürek burkan veda! Sözleri yürek yaktı - 6. Resim

Banu Alkan kardeşi Osman Alkan’a yürek burkan veda! Sözleri yürek yaktı - 7. Resim

