ATV’nin yeni dönem dizisi Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Yapıma dahil olan Mustafa Üstündağ’ın canlandıracağı Demirhan Han karakteri, Orhan Bey'in zorlu rakiplerinden biri olacak. Bu kapsamda Mustafa Üstündağ'ın kariyeri, biyografisi ve daha önce yer aldığı yapımlar merak konusu oldu.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan dizisi, güçlü oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir ismi daha ekledi. Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, dizide Karesi Beyliği’nin lideri Demirhan Han rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Yeni karakterin, Orhan Bey ile yaşayacağı çatışmalar dizinin seyrini etkileyecek. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

1977 yılında doğan Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamladı. Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan oyuncu, Kocaeli Bölge Tiyatrosu ve Kartal Sanat İşliği gibi önemli topluluklarda görev aldı. Televizyon izleyicisinin karşısına 2000 yılında çıkmaya başlayan Üstündağ, "Yılan Hikayesi", "Dikkat Bebek Var", ’Yıldızların Altında’’, ‘’Yarım Elma’’, ‘’Bedel’’, ‘’Hayat Bilgisi’’, ‘’Uy Başuma Gelenler’’, ‘’Aşka Sürgün’’ gibi dizilerde yer aldı. ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’ dizisinde canlandırdığı ‘’Muro’’ karakteriyle herkesin dikkatini üstüne toplayan Mustafa Üstündağ, "Merhamet" ve "Muhteşem Yüzyıl" dizilerinde de rol aldı.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ OYNADIĞI DİZİLER

Üstündağ'ın kariyeri boyunca oynadığı bazı diziler:

Yılan Hikayesi (2001)

Cennet Mahallesi (2004)

Hayalet (2004)

Aşka Sürgün (2005-2006)

Emret Komutanım (2006)

Kurtlar Vadisi Pusu (2007-2009)

İzmir Çetesi (2011)

Merhamet (2013-2014)

Aşkın Kanunu (2014-2015)

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016)

Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017)

Çukur (2017, 2020-2021)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2018-2020)

Ben Bu Cihana Sığmazam (2024)

Holding (2024)

Kuruluş Orhan (2026-günümüz)

