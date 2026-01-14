Kurtlar Vadisi, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi başarılı yapımlarla tanınan tecrübeli oyuncu Mustafa Üstündağ, ‘Kuruluş Orhan’ dizisine katıldı. Üstündağ, Orhan Bey’in en büyük rakibi Demirhan Han karakterine hayat vererek dizide dengeleri değiştirecek.

Bozdağ Film imzalı ve Bülent İşbilen’in yönetmenliğini üstlendiği “Kuruluş Orhan” dizisi, çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna bu kez çok iddialı bir isim katıldı. Tecrübeli ve başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, dizide Demirhan Han karakterine hayat verecek.

Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Kuruluş Orhan kadrosunda! Rolü de ortaya çıktı

ORHAN BEY’İN EN BÜYÜK RAKİBİ OLACAK

Daha önce Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Çukur gibi pek çok başarılı yapımda rol almış olan Üstündağ, “Kuruluş Orhan”da Orhan Bey’in en büyük rakibi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Üstündağ’ın canlandıracağı Demirhan Han karakteri, güçlü ve etkileyici tavırlarıyla dizinin hikayesindeki dengeleri değiştireceğe benziyor.

Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Kuruluş Orhan kadrosunda! Rolü de ortaya çıktı

İZLEYİCİLER MERAKLA BEKLİYOR

Dizinin yapım ekibi, Mustafa Üstündağ’ın katılımıyla birlikte karakterler arasındaki çatışmanın ve hikayenin temposunun daha da güçleneceğini belirtti. Seyirciler ise deneyimli oyuncunun performansını merakla bekliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası