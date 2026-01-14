ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı dizi, etkileyici sahneleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de “A.B.İ. gerçek bir hikaye mi?” oldu. Diziyle ilgili gerçek ortaya çıktı.

Sezonun en merak edilen yapımları arasında gösterilen A.B.İ., dün akşam ilk bölümüyle yayın hayatına resmen başladı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nu uzun bir aranın ardından aynı projede buluşturan dizinin ilk bölümü, yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerden yorum aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan dizinin ilk bölümünün ardından reyting sonuçları merak konusu olurken, izleyicilerin sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmeler gündem oldu. İlk bölümde işlenen hikaye beğeni toplarken, dizinin dramatik anlatımı ve gerçekçi sahneleri de dikkat çekti.

A.B.İ ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! ‘Gerçek hikaye’ detayı dikkat çekti

İLK BÖLÜMÜ BİRLİKTE İZLEDİLER

Öte yandan, dizinin oyuncuları ve set ekibi ilk bölümü birlikte izleyerek bu özel anı paylaştı. Yapım ekibinin katıldığı izleme sırasında dizinin hikayesine dair önemli bir detay da ortaya çıktı. A.B.İ.’nin gerçek bir hikayeden uyarlandığı öğrenildi.

HİKAYE PSİKİYATRİST GÜLSEREN BADAYICIOĞLU’NA AİT

Hikayenin yazarının kim olduğu merak edilirken, dizinin senaryosunun Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat öykülerinden esinlenilerek hazırlandığı öğrenildi. Ünlü yazar ve psikiyatrist Budayıcıoğlu’nun da ilk bölümü oyuncular ve set ekibiyle birlikte izlediği de görüldü.

Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu’nun diziden bölüm başına 4 milyon 250 bin TL ücret aldığı öne sürüldü. Bu rakamla birlikte ünlü oyuncunun aylık gelirinin yaklaşık 17 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi.

A.B.İ. DİZİSİ KONUSU

Gerçek hayattan izler taşıyan hikayesi, güçlü oyunculuk performansları ve dramatik kurgusuyla A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), yayınlanan ilk bölümüyle sezonun iddialı yapımları arasında yerini aldı.

Ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşarak kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Doğan’ın, yıllar sonra geçmişiyle yeniden yüzleşmek zorunda kalmasını konu alan yapım, sırlarla örülü hikayesi, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü anlatımıyla öne çıktı.

