Hollywood’un ünlü oyuncusu Bradley Cooper, katıldığı bir programda annesi Gloria Campano’nun Türk dizilerine olan ilgisini anlattı. Cooper’ın açıklamaları, özellikle Erkenci Kuş dizisi üzerinden yaptığı esprili yorumlarla dikkat çekti.

Joe Rogan Experience programına konuk olan ABD’li oyuncu Bradley Cooper, annesinin Türk yapımlarına olan tutkusunu eğlenceli bir dille anlattı. Annesinin özellikle Erkenci Kuş dizisine büyük bir ilgi gösterdiğini belirten ünlü oyuncu, dizinin yurt dışı versiyonunda yer alan yaklaşık 360 bölümü defalarca izlediğini söyledi.

Cooper, annesinin diziyi pandemi döneminde keşfettiğini ve o günden sonra izlemekten vazgeçemediğini ifade etti.

TAM BİR CAN YAMAN HAYRANIYMIŞ

Dizinin başrol oyuncusu Can Yaman hakkında annesinin “dünyanın en iyi oyuncusu” yorumunu yaptığını aktaran Cooper, kendi Oscar adaylıklarının bu durum karşısında ikinci planda kaldığını da esprili bir dille şöyle açıkladı:

“Dizinin ismi Erkenci Kuş. Tam 360 bölüm (yurt dışı versiyonu) var ve annem bir bölümünü bile kaçırmadan hepsini izledi, her bölümü 4-5 kere izledi. Covid zamanı bir takıldı sonra da vazgeçemedi. İşin komik yanı, başrol oyuncusu için 'dünyanın en iyi oyuncusu' diyor. Sanırım benim Oscar adaylıklarım annem için pek bir şey ifade etmiyor.”

Bradley Cooper’ın annesi Türk dizisi tutkunu çıktı! Hayranı olduğu oyuncuyu açıkladı

TÜRK DİZİLERİNE ESPRİLİ GÖNDERME: KAHVE YAPIP GELİYORUM, HALA BAKIŞIYORLAR

Bradley Cooper ayrıca Türk dizilerindeki uzun ve dramatik bakışma sahnelerine de dikkat çekerek şu güldüren yorumu yaptı:

“Bazen odaya giriyorum, iki karakter birbirine bakıyor. Mutfağa gidip kahve yapıyorum, geri geliyorum, hala bakışıyorlar! O kadar uzun ve derin bakıyorlar ki, bazen dizinin donduğunu sanıyorum ama hayır, bu sadece Türk tarzı bir dram.”

Cooper, annesiyle birlikte diziyi izlediğini ve başrol kadın oyuncusu Demet Özdemir’in performansını da beğendiğini ifade etti.

Erkenci Kuş, Gold Film yapımı olarak 26 Haziran 2018’de yayın hayatına başlamıştı. Senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in kaleme aldığı romantik komedi türündeki dizide başrolleri Can Yaman ve Demet Özdemir paylaşmıştı. Yapım, 45. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülünü kazanmış ve Türkiye’de 51. bölümüyle final yapmıştı.

