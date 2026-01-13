Kült dizi Game of Thrones’ta Jon Snow karakterini üstlenen oyuncu Kit Harington, dizinin final sezonu için başlatılan “yeniden çekilsin” kampanyasına sert tepki gösterdi. Harington, kampanyanın yapım ekibinin emeğini yok saydığını belirterek, tepkileri “aptallık” olarak nitelendirdi.

Sekiz sezon boyunca dizide rol alan Kit Harington, New York Times’a verdiği röportajda, final sezonuna yönelik eleştiriler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Oyuncu, dizinin final bölümlerinin yayınlandığı 2019’un nisan ve mayıs aylarında rehabilitasyonda olduğunu, bu süreçten çıktıktan sonra gelen yoğun tepkiler karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Harington, özellikle dizinin son sezonunun “daha yetkin yazarlarla” yeniden çekilmesini talep eden ve 1,8 milyondan fazla imza toplanan kampanyaya tepki gösterdi. Kampanyanın kendisini sinirlendirdiğini dile getiren oyuncu, bu yaklaşımın dizinin senaristi David Benioff ve D. B. Weiss ile tüm ekibin harcadığı emeği görmezden geldiğini söyledi. Harington, “Bence bu, sadece sosyal medyanın üretebileceği bir aptallık seviyesiydi” ifadelerini kullandı.

FİNALİ HALA TARTIŞILIYOR

Game of Thrones’un final sezonunda Jon Snow’un halası ve sevgilisi Daenerys Targaryen’i öldürmesi, Bran Stark’ın kral ilan edilmesi ve Arya Stark’ın Westeros’tan ayrılması izleyiciler arasında geniş yankı uyandırmıştı. Final sezonu, hikaye tercihleri ve anlatım temposu nedeniyle popüler kültürün en tartışmalı dizi finalleri arasında yer almaya devam ediyor.

Harington, 2024 yılında GQ dergisine verdiği bir röportajda ise eleştirilerin bir kısmını anlayabildiğini belirtmişti. Oyuncu, “Eğer bir hata varsa, bu hepimizin fazlasıyla yorgun olmasıydı. Daha uzun süre devam edemezdik. Bazı izleyicilerin her şeyin aceleye geldiğini düşünmesini anlayabiliyorum” demişti.

OYUNCU KADROSUNDAN TEPKİLER

İmza kampanyası, dizinin oyuncu kadrosu arasında da tartışmalara yol açtı. Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, 2019’da New York Times’a yaptığı açıklamada kampanyayı “yazarlara ve ekibe karşı büyük bir saygısızlık” olarak değerlendirdi. Turner, son sezon için aylar süren gece çekimlerine dikkat çekerek, “İnsanların sadece görmek istedikleri şey olmadığı için bunu tamamen reddetmesi saygısızlık” ifadelerini kullandı.

Jaime Lannister karakterini canlandıran Nikolaj Coster-Waldau ise 2025’te The Independent’a verdiği röportajda, izleyicilerin eleştiri hakkı olduğunu kabul etmekle birlikte, herkesi memnun eden bir final yapmanın son derece zor olduğuna dikkat çekti.

