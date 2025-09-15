Dijital platformlarda dengeler değişti! Netflix, Türkiye'de pazar liderliğini kaptırdı

JustWatch’ın açıkladığı 2025 ikinci çeyrek verilerine göre, BluTV’nin yerini alan Max, yüzde 28’lik pazar payı ile ilk sıraya yerleşti.

NETFLİX TAHTI KAYBETTİ

Uzun süredir pazarda liderliğini koruyan Netflix, yüzde 24 ile ikinci sıraya gerilerken, Prime Video yüzde 19 ile rekabete devam ediyor. Raporda, Disney+’ın son bir yılda yüzde 7 oranında pay kaybettiği ve yüzde 13 seviyesine gerilediği belirtiliyor. MUBI ise yüzde 7’lik sabit kitlesiyle varlığını sürdürüyor.

MAX ÇATISI ALTINDA TOPLANMASI BELİRLEYİCİ OLDU

Uzmanlar, özellikle Warner Bros. Discovery’nin BluTV markasını Max çatısı altında toplamasının, platformun kısa sürede lider konuma yükselmesinde belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.

Yılın ikinci yarısında pazarın seyrinde yerel içerikler, spor yayınları ve fiyatlandırma stratejilerinin belirleyici olması bekleniyor.