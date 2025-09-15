Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Dijital platformlarda dengeler değişti! Netflix, Türkiye'de pazar liderliğini kaptırdı

Dijital platformlarda dengeler değişti! Netflix, Türkiye'de pazar liderliğini kaptırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dijital platformlarda dengeler değişti! Netflix, Türkiye&#039;de pazar liderliğini kaptırdı
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

JustWatch 2025 ikinci çeyrek verilerine göre BluTV’nin yerini alan Max, yüzde 28 pazar payı ile zirveye çıktı. Netflix uzun süredir sürdürdüğü liderliği kaybederek ikinci sıraya gerilerken, Prime Video yüzde 19 ile rekabete devam ediyor. Disney+ kan kaybederken MUBI sabit kitlesiyle öne çıkıyor.

JustWatch’ın açıkladığı 2025 ikinci çeyrek verilerine göre, BluTV’nin yerini alan Max, yüzde 28’lik pazar payı ile ilk sıraya yerleşti.

NETFLİX TAHTI KAYBETTİ

Uzun süredir pazarda liderliğini koruyan Netflix, yüzde 24 ile ikinci sıraya gerilerken, Prime Video yüzde 19 ile rekabete devam ediyor. Raporda, Disney+’ın son bir yılda yüzde 7 oranında pay kaybettiği ve yüzde 13 seviyesine gerilediği belirtiliyor. MUBI ise yüzde 7’lik sabit kitlesiyle varlığını sürdürüyor.

Dijital platformlarda dengeler değişti! Netflix, Türkiye'de pazar liderliğini kaptırdı - 1. Resim

MAX ÇATISI ALTINDA TOPLANMASI BELİRLEYİCİ OLDU

Uzmanlar, özellikle Warner Bros. Discovery’nin BluTV markasını Max çatısı altında toplamasının, platformun kısa sürede lider konuma yükselmesinde belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.

Yılın ikinci yarısında pazarın seyrinde yerel içerikler, spor yayınları ve fiyatlandırma stratejilerinin belirleyici olması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ING dolar/TL tahminini güncelledi: İşte 2026’ya girerken beklentiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyanın en iyi dron pilotları TEKNOFEST İstanbul’da yarışacak - TeknolojiDünyanın en iyi dron pilotları TEKNOFEST İstanbul’da yarışacakEşik atlayan süpürge: Roborock Qrevo CurvX - TeknolojiEşik atlayan süpürge: Roborock Qrevo CurvXXiaomi Redmi 15C satışa çıktı - TeknolojiXiaomi Redmi 15C satışa çıktıCasper’dan kurumlara özel bilgisayar: NevoPro - TeknolojiCasper’dan kurumlara özel bilgisayar: NevoProYapay zekâ ile gelen 10 büyük tehdit - TeknolojiYapay zekâ ile gelen 10 büyük tehditKulaklıkla 'canlı çeviri' dönemi başlıyor! Yabancı dil bariyeri ortadan kalkacak - TeknolojiKulaklıkla 'canlı çeviri' dönemi başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...