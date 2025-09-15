Adolescence, The Studio ve Pitt, Emmy Ödülleri'ne damga vurdu!

2025 Emmy Ödül Töreni, Los Angeles şehir merkezindeki Peacock Tiyatrosu'nda 77. kez sahiplerini buldu.

The Pitt, üst üste iki büyük Emmy ödülünün sahibi oldu ve bu kez En İyi Drama ödülünü kazandı.

Noah Wyle, The Pitt'teki rolüyle başrol oyuncusu ve drama ödülünü kazandı. Wyle böylece 26 yıl sonra ikinci Emmy ödülünü kucaklamış oldu.

Seth Rogen ise "The Studio" filmindeki rolüyle komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. The Studio ayrıca 3 farklı kategoride daha ödülü kucakladı.

15 YAŞINDA EMMY'İ KUCAKLADI!

Netflix mini dizisi Adolescence'daki çıkış rolüyle tanınan 15 yaşındaki Owen Cooper, 77. Primetime Emmy Ödülleri'nde Emmy ödülünü kazanan en genç erkek oyuncu oldu.

Psikolojik drama, törene damga vurdu ve en iyi sınırlı seri de dahil olmak üzere altı ödül kazandı.

Severance da eli boş dönmedi; 77. Primetime Emmy Ödülleri'nde Trammell Tillman ve Britt Lower'a iki büyük ödül kazandırdı.

TÖRENDE, "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK' ÇAĞRISI

Öte yandan törende "Hacks" adlı dizideki rolüyle yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Yahudi aktrist Hannah Einbinder'ın konuşması ise dikkat çekti.

Einbinder, sahnede ödülünü alırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına da tepki gösterdiği konuşmasını, "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)." sözleriyle tamamladı.

Ödülünü aldıktan sonra salonun dışında konuyla ilgili bir açıklama yapan Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır." ifadelerini kullandı.

Yakasında, Gazze'de ateşkes çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda sinema sanatçısının katıldığı "Artist4Ceasefire" hareketinin broşunu da takan ünlü aktrist, Gazze'deki Filistinlilere yardım etmek için orada bulunan arkadaşları olduğunu ve yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Einbinder, İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara tepki göstermeye devam edeceklerini ve bunun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu vurguladı.

Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de bulunduğu dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve film yapımcılarının Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid suçlarına karışmış İsrailli film kurumlarıyla (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dahil) çalışmayı reddettiklerini bildirdikleri ortak metin, 4 binden fazla kişi tarafından imzalanmıştı.

8 Eylül'de yayımlandığında ünlü oyuncular Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon ile yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay gibi isimler dahil 1300'den fazla kişi tarafından imzalandığı açıklanan metne gösterilen destek, kısa sürede 4 bin imzayı aşmıştı.