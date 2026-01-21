UEFA Avrupa Ligi'nde 7'nci hafta heyecanı: Maç programı
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 7'nci hafta karşılaşmaları 22 Ocak Perşembe günü yapılacak.
- Avrupa Ligi'nde haftanın diğer maçları TSİ 20.45 ve 23.00'de başlayacak.
- Bazı maçlar gece geç saatlerde oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında 18 maç oynanacak. Turnuvadaki temsilcimiz Fenerbahçe, 22 Ocak Perşembe günü İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde haftanın programı şöyle:
20.45 Fenerbahçe-Aston Villa (İngiltere)
20.45 Bologna (İtalya)-Celtic (İskoçya)
20.45 Brann (Norveç)-Midtjylland (Danimarka)
20.45 Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya)
20.45 Freiburg (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.45 Malmö (İsveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)
20.45 PAOK (Yunanistan)-Real Betis (İspanya)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Porto (Portekiz)
20.45 Young Boys (İsviçre)-Olimpik Lyon (Fransa)
23.00 Braga (Portekiz)-Nottingham Forest (İngiltere)
23.00 Celta Vigo (İspanya)-Lille (Fransa)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-FCSB (Romanya)
23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan)
23.00 Nice (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)
23.00 Rangers (İskoçya)-Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Roma (İtalya)-Stuttgart (Almanya)
23.00 Salzburg (Avusturya)-Basel (İsviçre)
23.00 Utrecht (Hollanda)-Genk (Belçika)