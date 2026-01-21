Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Anderson Talisca, artan performansıyla ilgili konuştu. Teknik direktör Domenico Tedesco'ya övgüler yağdıran 31 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'ya benzetilmesini de değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında yarın Aston Villa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de Anderson Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco ile birlikte Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

"ATTIĞIM GOLLER TAKIMIN ÜRÜNÜ"

Sezon başının kendisi adına zorlu geçtiğini, sezon öncesi hazırlık döneminin ilk haftasında sakatlandığını belirten Brezilyalı futbolcu, "Takımın yaptığı sezon başı kampını kaçırdım. Sonra takıma tekrar katıldığımda maçlar başlamıştı. Benim için ritim tutturmak zordu. İlk yarının ortalarına kadar fiziksel anlamda en üst seviyeye çıkmaya çalıştım. Ulaşmak istediğim performans da bireysel durumumu etkiliyor. Sadece ben değil takım olarak da iyi bir dönemden geçiyoruz. Birlik olduk. Bütün bunlar olduğunda sporcunun bireysel performansı da yukarıya çekiliyor. Attığım goller takımın ürünü. Bireysel performansımdan da memnunum" ifadelerini kullandı.

Aston Villa maçının kendisi adına diğer maçlardan farklı olmadığını vurgulayan Talisca, "Zorlu bir rakibe karşı zorlu bir maç olacak. Ligdeki son maç da zorlu geçmişti. Tabii ki iki maçı atmosfer olarak kıyaslayınca farklı olabilir. Benim motivasyonum aynı. Yarın taraftarlarımızın da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Anderson Talisca

HİÇBİR TAKIMDA GOL SAYISI HEDEFİM OLMADI"

Bu sezon tüm kulvarlarda 17 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, gol hedefinin olmadığını dile getirerek "Ben hiçbir zaman, hiçbir kulüpte gol sayısı hedefi belirlemedim" diye konuştu.

Kendisi için takıma katkı sağlamanın çok daha önemli olduğunu dile getiren Talisca, "Önemli olan takıma katkı sağlamak. Sayılara ve istatistiklere bakmıyorum. Takım gol attığında mutlu oluyorum. Tabii ki futbolcu olarak gol atınca mutlu oluyorsunuz ama önemli olan takımın 3 puan alması" ifadelerini kullandı.

"İYİ FUTBOLCULAR VE İYİ İNSANLAR"

Daha önce Aston Villa forması giyen Jhon Duran ve Marco Asensio'yla ilgili konuşan Talisca, "İki futbolcuyla birlikte oynadığım için mutluyum. Onların takımımızda olmasından dolayı mutluyuz. İyi futbolcular ve iyi insanlar. Çok konuşuyoruz, takımımıza da yardımcı oluyorlar. Yarın oynayacağımız rakibin zorlu olacağını biliyoruz, Premier Lig'de iyi bir sezon geçiriyorlar. Biz de evimizde oynuyoruz ve kendi sahamızda iyi futbol oynayıp 3 puan kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Talisca, bu sezon 28 maçta 17 gol, 3 asistlik katkı verdi

"TEDESCO HARİKA BİR İNSAN"

Süper Lig'in çok zorlu olduğunu ve ligin çok iyi oyuncular barındırdığını vurgulayan Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'yla ilgili düşüncelerini de aktardı: Hocamız çok kısa sürede işleri yoluna soktu. Kendisini daha önce tanıyordum. Çok profesyonel birisi. Bütün futbolcular biliyor ki, o buradayken herkesin oynama ihtimali var. Herkese yardım ediyor. Buraya gelmesi çok önemliydi. Genç yaşına rağmen çok profesyonel ve çok çalışkan bir isim. Herkesin seviyesini yükseltiyor. Takımda birliktelik oluşturdu. Saha içinde net şekilde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Toplu ya da topsuz oyunda fark oluşturdu. Harika bir insan. Şu ana kadar Türkiye'de birçok kişiyi şaşırttığını da düşünüyorum. İnsanlar kendisiyle ilgili pek fazla fikir sahibi değillerdi ama hakkını teslim etmek gerekiyor. Harika bir iş çıkarıyor. Sadece kendisi değil, ekibi de aynı şekilde fark oluşturuyor.

Domenico Tedesco

ALEX AÇIKLAMASI

Brezilyalı futbolcu Alex de Souza'ya benzetilmesi hakkında ise Talisca, "Alex'le aynı pozisyonda oynuyor olmamızdan dolayı biraz benziyor olabiliriz. Bence Alex, kulüp tarihinin en büyük futbolcusu. Burada büyük başarılar elde etti. Bazen kendisiyle konuşuyoruz. Buradaki bütün başarıları hak ediyor. Oynadığı süre boyunca takımına her zaman katkı sağladı. Ben de taraftarların bu benzetmesinden dolayı mutlu oluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

