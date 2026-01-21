Fenerbahçe, West Ham United ve Roma'nın ardından Leeds United, Nottingham Forest ve Crystal Palace'ın da talip olduğu Jayden Oosterwolde için kararını verdi. Transferin gözde ismi olan 24 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusunun bonservisi yükseldi.

Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor. West Ham United ve Roma'nın ardından Leeds United, Nottingham Forest ve Crystal Palace, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

PREMIER LİG EKİPLERİNİN LİSTESİNDE

Sporx'in İngiliz basınından aktardığı habere göre; Crystal Palace, Manchester City'ye giden Marc Guehi'nin yerini Oosterwoldee'yle doldurmak istiyor. Leeds de kadrosundaki eksik parçayı Oosterwolde'yle tamamlamayı planlıyor. Nottingham Forest da Hollandalı oyuncu için ısrarcı.

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye karşı 2-0 kazanılan Süper Kupa Finali'nde gol atmıştı

YENİ RAKAM 25 MİLYON EURO

Ada basını, Premier Lig'den 4 kulübün Jayden Oosterwolde için yarışa girmesinden Fenerbahçe'nin karlı çıkacağını yazdı. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu isteyen kulüpler artınca fiyat yükseltti. Daha önce 20 milyon euro civarında bonservise olumlu bakan Fenerbahçe, Jayden için artık 25 milyon euro talep ediyor.

Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor

25 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

25 milyon euronun altında gelecek teklifleri kabul etmeyeceği belirtilen Fenerbahçe'de bu sezon 28 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası