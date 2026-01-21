Jayden Oosterwolde için 5 kulübün transfer yarışı: Fenerbahçe rakamı yükseltti
Fenerbahçe, West Ham United ve Roma'nın ardından Leeds United, Nottingham Forest ve Crystal Palace'ın da talip olduğu Jayden Oosterwolde için kararını verdi. Transferin gözde ismi olan 24 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusunun bonservisi yükseldi.
- Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'deki performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekiyor.
- West Ham, Roma, Leeds, Nottingham Forest ve Crystal Palace, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüpler arasında.
- Özellikle Premier Lig'den 4 kulübün Oosterwolde'ye yoğun ilgisi bulunuyor.
- Fenerbahçe, artan talep üzerine Oosterwolde için bonservis beklentisini 20 milyon eurodan 25 milyon euroya yükseltti.
Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor. West Ham United ve Roma'nın ardından Leeds United, Nottingham Forest ve Crystal Palace, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
PREMIER LİG EKİPLERİNİN LİSTESİNDE
Sporx'in İngiliz basınından aktardığı habere göre; Crystal Palace, Manchester City'ye giden Marc Guehi'nin yerini Oosterwoldee'yle doldurmak istiyor. Leeds de kadrosundaki eksik parçayı Oosterwolde'yle tamamlamayı planlıyor. Nottingham Forest da Hollandalı oyuncu için ısrarcı.
YENİ RAKAM 25 MİLYON EURO
Ada basını, Premier Lig'den 4 kulübün Jayden Oosterwolde için yarışa girmesinden Fenerbahçe'nin karlı çıkacağını yazdı. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu isteyen kulüpler artınca fiyat yükseltti. Daha önce 20 milyon euro civarında bonservise olumlu bakan Fenerbahçe, Jayden için artık 25 milyon euro talep ediyor.
25 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST
25 milyon euronun altında gelecek teklifleri kabul etmeyeceği belirtilen Fenerbahçe'de bu sezon 28 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.