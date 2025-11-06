Eşref Rüya 21. bölüm neden yok, nereden izlenir?

Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken, 21. bölümün ekrana gelmesi sonrası tam bölüm full nereden izlenir araştırılıyor.

EŞREF RÜYA 21. BÖLÜM NEDEN YOK?

Eşref Rüya dizisinin 21. bölümü bu hafta YouTube’da yayınlanmadı. Kanal D ekranlarının sevilen yapımında alınan karara göre dizinin yeni bölümleri yalnızca Amazon Prime Video platformunda yer alıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan yeni bölüm ise sadece televizyon üzerinden izlenebiliyor. Bu nedenle 21. bölüm YouTube kanalında paylaşılmadı.

EŞREF RÜYA 21. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümleri YouTube üzerinden izlenemiyor. Dizi, yeni bölümün ekrana gelmesinin ardından Amazon Prime Video platformunda ulaşılabilir oluyor. İzleyiciler, platform üyeliği oluşturarak yeni bölümlere erişebilecek. Kanal D ekranlarında ise dizinin televizyon yayını sürüyor.

EŞREF RÜYA 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref ve Kadir son kez birlikte girdikleri çatışmada hayatta kalmaya çalışır. İkisi de kendi yöntemleriyle hareket ederken Eşref, Hıdır'ı sağ kurtarmak için tehlikeli hamleler yapar. Kadir ise bunu fırsata çevirerek uyuşturucu operasyonunu bir adım öteye taşımaya çalışır. Nisan, Dinçer'in annesinin odasında bulduğu çocukluk fotoğrafıyla geçmişe gider ve sorgulamaya başlar. Nisan'ın fotoğraftakileri hatırlayamaması, Dinçer'in elini güçlendirir.