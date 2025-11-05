Kızılyıldız Panathinaikos basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY EuroLeague’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Belgrad’da oynanacak. Kızılyıldız, sahasında Panathinaikos’u konuk edecek. Maçı takip etmek isteyen spor severler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve şifreli olup olmadığını merak ediyor.

KIZILYILDIZ PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız ile Panathinaikos, 5 Kasım Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanacak. Avrupa basketbolunun güçlü takımlarını buluşturacak bu maç, EuroLeague’de puan mücadelesine sahne olacak.

Her iki ekip de sezona etkili başlayan kadrolarıyla dikkat çekerken, maçın temposunun yüksek olması bekleniyor.

KIZILYILDIZ PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Türkiye’de S Sport, S Sport Plus ve Idman TV üzerinden canlı yayımlanacak. S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Yayın şifreli olacağı için platform üyeliği gerektiriyor.

S Sport Plus ise internet üzerinden dijital abonelikle takip edilebiliyor.