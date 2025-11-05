Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Genel hayata etkili afet bölgesi nedir? İlan edildiği durumlar araştırılıyor
Son günlerde meydana gelen depremlerin ardından “genel hayata etkili afet bölgesi” kavramı yeniden gündeme geldi. Bu statünün ne anlama geldiği ve hangi şartlarda ilan edildiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremlerin ardından bölgenin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmesi, konuya ilişkin aramalar arttı.

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NEDİR?

Genel hayata etkili afet bölgesi, doğal afetlerin meydana geldiği veya etkilerinin yoğun olduğu yerlerde devletin müdahalesini ve yardımlarını hızlandırmak amacıyla ilan edilen yasal bir statüdür. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında düzenlenir. Bu statü, afetin bölgedeki hayatı, kamu düzenini ve sosyal yapıyı önemli ölçüde etkilediğinin tespiti üzerine uygulanır.

Bu ilan sonrasında afetten etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları hızlandırılır, kamu kurumları için özel yetkiler devreye girer ve vatandaşlara yönelik çeşitli destek mekanizmaları uygulanır. Amaç, afetin etkilerini en aza indirmek, mağduriyetleri gidermek ve hayat koşullarını yeniden normale döndürmektir.

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

Deprem, sel, yangın, heyelan, çığ gibi olayların bölgedeki hayatı ciddi şekilde etkilemesi halinde bir yer genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilebilir. Bu karar, afete ilişkin incelemeler yapıldıktan sonra ilgili bakanlıkların değerlendirmesiyle alınır. Afetin etkisinin geniş alana yayılması, insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmesi ve bölgenin kendi imkanlarıyla toparlanmasının güç olması bu kararda belirleyici noktalardır.

İlanla birlikte bölgedeki vatandaşlara sağlık hizmetlerinin ücretsiz sunulması, barınma imkanı sağlanması, acil yardım ödenekleri aktarılması ve hasarlı binaların tespiti için teknik ekiplerin görevlendirilmesi gibi uygulamalar yürürlüğe girer. Ayrıca kamu kurumlarının kaynaklarını doğrudan afet bölgesine yönlendirme yetkisi güçlendirilir.

SINDIRGI AFET BÖLGESİ Mİ İLAN EDİLDİ?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, son aylarda art arda gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi. Karar, İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD tarafından alınarak ilgili kurumlara bildirildi. İlan haberini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur duyurdu.

