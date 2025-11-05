Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Messi Galatasaray'a mı geliyor?

Messi Galatasaray'a mı geliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Messi Galatasaray&#039;a mı geliyor?
Lionel Messi, Galatasaray, MLS, Transfer, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın ara transfer döneminde dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi için girişimde bulunabileceği iddiası gündeme geldi. MLS'e verilecek aranın, muhtemel bir kiralık transfer ihtimalini güçlendirdiği öne sürülürken Messi Galatasaray'a mı geliyor aramaları hız kazandı.

Galatasaray’ın, Ocak ayı transfer döneminde ses getirecek bir hamle yapabileceğine dair iddialar spor gündeminde yer aldı. Spor gazetecisi Zeki Uzundurukan’ın aktardığı bilgiye göre sarı kırmızılıların, MLS’te forma giyen Lionel Messi’yi kısa süreli kiralama ihtimali masada bulunuyor

MESSİ GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Spor gazetecisi Zeki Uzundurukan’ın gündeme taşıdığı iddiaya göre Galatasaray, MLS’te sezon arası verileceği dönemde Lionel Messi’yi yaklaşık 4 aylığına kiralamayı değerlendirebilir. İlk etapta düşük ihtimal olarak görülen senaryonun, görüşmelerin yapıldığı iddiasıyla yeniden gündeme geldiği ifade ediliyor.

Galatasaray cephesinin, Messi’nin menajerleriyle temasta olduğu ve şartların uygun olması halinde transfer ihtimalinin değerlendirilebileceği belirtiliyor. Yönetimin, mali ve sportif koşullar el verdiği takdirde bu ihtimali masada tuttuğu konuşulanlar arasında. 

Messi Galatasaray'a mı geliyor? - 1. Resim

MESSİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Lionel Messi kariyerine son olarak Amerika Birleşik Devletleri MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami’de devam ediyor. 2023 yılında takıma katılan Arjantinli oyuncu, kulüple 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Messi Galatasaray'a mı geliyor? - 2. Resim

MESSİ GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Messi’nin Galatasaray’a transferi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. İddialarda, yıldız futbolcunun menajerlerinin sarı kırmızılı yönetime “uygun şartlar oluşursa kısa süreli transfer mümkün olabilir” mesajı ilettiği öne sürülüyor.

Transferin gerçekleşmesi durumunda bunun, MLS’in 2026 Dünya Kupası hazırlıkları nedeniyle vereceği ara sayesinde kısa süreli bir kiralama şeklinde olabileceği değerlendiriliyor. Süreç yakından takip edilirken, resmi bir adım atılmadan ihtimal kesinlik taşımıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uzun süredir ortalarda yoktu! Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Körfez ülkesinde ortaya çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
5 Kasım baraj doluluk oranı paylaşıldı! İstanbul'da baraj doluluk oranı kaç oldu? Ömerli, Darlık, Elmalı.. - Haberler5 Kasım baraj doluluk oranı paylaşıldı! İstanbul'da baraj doluluk oranı kaç oldu? Ömerli, Darlık, Elmalı..Genel hayata etkili afet bölgesi nedir? İlan edildiği durumlar araştırılıyor - HaberlerGenel hayata etkili afet bölgesi nedir? İlan edildiği durumlar araştırılıyorMersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? 5 Kasım MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı - HaberlerMersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? 5 Kasım MESKİ su kesintisi sorgulama ekranıMilli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bulgaristan ve İspanya ile Milli maç tarihlerimiz belli oldu - HaberlerMilli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bulgaristan ve İspanya ile Milli maç tarihlerimiz belli oldu5 Kasım ASAT Antalya su kesintisi! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - Haberler5 Kasım ASAT Antalya su kesintisi! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?Fenerbahçe Viktoria Plzen maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'ler - HaberlerFenerbahçe Viktoria Plzen maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'ler
Sonraki Haber Yükleniyor...