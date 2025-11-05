Messi Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray’ın, Ocak ayı transfer döneminde ses getirecek bir hamle yapabileceğine dair iddialar spor gündeminde yer aldı. Spor gazetecisi Zeki Uzundurukan’ın aktardığı bilgiye göre sarı kırmızılıların, MLS’te forma giyen Lionel Messi’yi kısa süreli kiralama ihtimali masada bulunuyor

MESSİ GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Spor gazetecisi Zeki Uzundurukan’ın gündeme taşıdığı iddiaya göre Galatasaray, MLS’te sezon arası verileceği dönemde Lionel Messi’yi yaklaşık 4 aylığına kiralamayı değerlendirebilir. İlk etapta düşük ihtimal olarak görülen senaryonun, görüşmelerin yapıldığı iddiasıyla yeniden gündeme geldiği ifade ediliyor.

Galatasaray cephesinin, Messi’nin menajerleriyle temasta olduğu ve şartların uygun olması halinde transfer ihtimalinin değerlendirilebileceği belirtiliyor. Yönetimin, mali ve sportif koşullar el verdiği takdirde bu ihtimali masada tuttuğu konuşulanlar arasında.

MESSİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Lionel Messi kariyerine son olarak Amerika Birleşik Devletleri MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami’de devam ediyor. 2023 yılında takıma katılan Arjantinli oyuncu, kulüple 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

MESSİ GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Messi’nin Galatasaray’a transferi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. İddialarda, yıldız futbolcunun menajerlerinin sarı kırmızılı yönetime “uygun şartlar oluşursa kısa süreli transfer mümkün olabilir” mesajı ilettiği öne sürülüyor.

Transferin gerçekleşmesi durumunda bunun, MLS’in 2026 Dünya Kupası hazırlıkları nedeniyle vereceği ara sayesinde kısa süreli bir kiralama şeklinde olabileceği değerlendiriliyor. Süreç yakından takip edilirken, resmi bir adım atılmadan ihtimal kesinlik taşımıyor.