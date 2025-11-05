Fenerbahçe Viktoria Plzen maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, yarın deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı lacivertli ekipte kamp kadrosu açıklandı. Kadro dışı olan ve UEFA listesinde bulunmayan bazı oyuncular maçta yer alamayacak. Karşılaşma öncesi eksikler, muhtemel 11’ler ve kadro detayları açıklandı.

FENERBAHÇE VİKTORİA PLZEN MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe’de Viktoria Plzen deplasmanı öncesinde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kafilede yer almadı. Ayrıca UEFA listesine yazılmayan Becao, Levent, Mert Hakan ve Bartuğ da mücadelede forma giyemeyecek isimler arasında bulunuyor.

Teknik heyet tarafından açıklanan kamp kadrosunda bu isimlere yer verilmezken diğer tüm oyuncular takımla birlikte Çekya deplasmanına götürüldü. Sarı lacivertliler, karşılaşmaya tam kadroya yakın bir kadro ile çıkacak.

FENERBAHÇE VİKTORİA PLZEN MAÇI SAKAT OYUNCU VAR MI?

Fenerbahçe’de Viktoria Plzen maçı öncesinde sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek bir oyuncu bulunmuyor. Takımda uzun süreli sakatlık yaşayan futbolcuların tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından kadro tamamlandı.

Sarı lacivertli ekip, UEFA listesinde yer alan futbolcularıyla sahaya çıkabilecek.

FENERBAHÇE VİKTORİA PLZEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe’nin Plzen karşısına çıkması beklenen muhtemel 11’i şöyle değerlendiriliyor:

Ederson’ın kalede yer alması, savunmada Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde’nin görev yapması bekleniyor. Orta sahada İsmail Yüksek, Edson Alvarez ve Szymanski’nin forma giymesi öngörülürken, hücum hattında Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri’nin başlaması üzerine görüşler ağırlık kazanıyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’nin açıklanan 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.