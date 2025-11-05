Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Askerlik yol parası ne zaman yatar, nereden alınır?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, vatani görevini yapmak üzere birliklerine sevk işlemi gerçekleştirilecek yükümlülere ödenen "Askerlik Yol Parası" hakkında detaylar araştırılıyor. Sevk belgelerini ala adaylar, yol masraflarının ne zaman ve hangi kurum üzerinden ödeneceği merak ediliyor.

Askerlik yol parası, askere giden erbaş ve erlerin, ikamet adreslerinden teslim olacakları birliğe kadar olan seyahat ve temel beslenme masraflarını devlet güvencesi altına almak amacıyla yapılır. Bu ödeme, yükümlülerin herhangi bir maddi zorluk yaşamaması adına zorunlu bir destektir.

Askerlik yol parası ne zaman yatar, nereden alınır? - 1. Resim

ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR?

Askerlik yol ücreti yükümlüler yola çıkmadan önce, sevk evrakının alınmasının hemen ardından 3 gün iş günü içerisinde hesaplara aktarılmaktadır. 

Askerlik yol parası ne zaman yatar, nereden alınır? - 2. Resim

ASKERLİK YOL MASRAFI NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Askerlik yol masrafı PTT'ye aktarılmaktadır. Herhangi bir PTT şubesine başvuru yaparak kimlik belgesi ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafı alınabilmektedir.

Askerlik yol parası ne zaman yatar, nereden alınır? - 3. Resim

ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR?

Bedelli askerlik yol parası, nüfusa kayıtlı olunan yer ile sevk edilen yer arasındaki mesafeye göre belirlenir.

Yol parası için hesaplama yapılırken belediyelerin belirlediği otobüs ücretleri ve kilometre kat sayıları baz alınır. Bu kapsamda, yol masrafları = (KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli formülü üzerinden hesaplanır ve çıkan tutar askerlik yol ücreti olarak ödenir.

