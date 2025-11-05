THY'den, SunExpress hisselerini satın alacakları iddiasına yalanlama

THY'den SunExpress ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama:

İtalyan basını dün Türk Hava Yolları’nın yeni bir stratejik hamleye hazırlandığını öne sürdü.

Corriere della Sera; THY'nin Alman ortağı Lufthansa’nın elindeki SunExpress hisselerini devralarak havayolunun tam kontrolünü Türkiye’ye taşımak istediğini yazdı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Beklenen açıklama ise bugün geldi... THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ortaklığının yüzde 50 iştiraki olan SunExpress'in paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğuna yönelik muhtelif basın-yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"ORTAKLIK YAPISINDA DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamada, "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. SunExpress, Türk Hava Yolları ile Lufthansa A.G'nin ortaklığında faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olup, ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullandı.