Benfica - Leverkusen maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu

Benfica - Leverkusen maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu

- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının kritik mücadelelerinden biri Benfica ile Leverkusen arasında oynanacak karşılaşma olacak. Müsabaka öncesi Benfica - Leverkusen maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu!

Gecenin en çok izlenecek maçlarından biri olması beklenen mücadele merakla bekleniyor. Benfica Leverkusen maçı hangi kanalda, nerede izlenir, maç kadrosunda kimler var netleşti.

BENFİCA - LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Benfica - Leverkusen maçı Exxen dijital platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler Exxen uygulaması veya web sitesiyle karşılaşmayı takip edebilecek.

BENFİCA - LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Benfica ile Leverkusen arasındaki Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma Lizbon’daki Estadio da Luz Stadyumu’nda oynanacak. 

BENFİCA - BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Aursnes, Otamendi, T. Araujo, Dahl, Barrenechea, Rios, Schjelderup, Sudakov, Lukebakio, Pavlidis

Bayer Leverkusen: Flekken, Tapsoba, Balde, Quansah, Grimaldo, Garcia, Echeverri, Arthur, Poku, Kofane, Schick

Kaynak: Türkiye Gazetesi

