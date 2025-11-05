Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 5 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! İşte birinci olan isim

5 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! İşte birinci olan isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
5 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! İşte birinci olan isim
Gelinim Mutfakta, Puan Durumu, Çeyrek Altın, Hanife, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta’nın 5 Kasım Çarşamba günü yayımlanan bölümünde yarışmacı gelinler çeyrek altın için mutfakta kıyasıya rekabet ediyor. Zeytinyağlı Kereviz Dolması tarifiyle yarışan Tuğba, Hanife, Emsal ve Berna gelinlerin arasından günün puan durumu ve birincisi tarafından merak ediliyor.

Kanal D’nin hafta içi yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta’da 5 Kasım Çarşamba günü birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelin araştırılıyor. Kaynanaların verdiği puanlarla çeyrek altının sahibi belirlenirken, haftalık toplam puan sıralaması da yakından takip ediliyor.

5 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta’nın 5 Kasım tarihli bölümünde yarışmacılar hazırladıkları tabaklarla kaynanalardan puanlarını almak için yarışıyor. Verilen puanların ardından günün sıralaması netlik kazanacak. Programa yeni katılan veya haftanın favori isimleri arasında yer alan gelinler, bugün de mutfakta en yüksek puanı almak için mücadele veriyor.

Puanlamanın ardından gün sonu tablosu belli olacak. 5 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandığında haberimiz güncellenecektir. 

5 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! İşte birinci olan isim - 1. Resim

5 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Bugünün çeyrek altın kazanan ismi, verilen puanların toplanmasıyla belli oluyor. Kaynanaların değerlendirmeleriyle günün en yüksek puanını alan gelin çeyrek altının sahibi olmaya hazırlanıyor. 5 Kasım Çarşamba bölümünde birinci olan gelin programın hemen ardından duyurulacak.

Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Aslı Hünel, gün birincisini açıkladıktan sonra haftalık puan durumu da ekranda paylaşılıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Selahattin Demirtaş' açıklamasıKarabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çarpıntı dizisi final mi olacak, kaç bölüm sürecek? Detaylar merak konusu oldu - HaberlerÇarpıntı dizisi final mi olacak, kaç bölüm sürecek? Detaylar merak konusu olduKarabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor - HaberlerKarabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyorBOTAŞ 223 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadro dağılımı belli oldu - HaberlerBOTAŞ 223 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadro dağılımı belli oldu500 bin sosyal konut İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak? - Haberler500 bin sosyal konut İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak?TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları artacak mı, sabit mi kalacak? Ödeme planı açıklandı - HaberlerTOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları artacak mı, sabit mi kalacak? Ödeme planı açıklandı5 Kasım deprem oldu mu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri.... - Haberler5 Kasım deprem oldu mu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri....
Sonraki Haber Yükleniyor...