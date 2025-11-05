Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lewandowski'den geleceği için açıklama: Aklımda tek şey var

Lewandowski'den geleceği için açıklama: Aklımda tek şey var

- Güncelleme:
Spor Haberleri

İspanyol devi Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında geleceği ile ilgili konuştu.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski, hakkında çıkan "İspanyol ekibiyle devam etmeyeceği"dedikodularına cevap verdi.

Lewandowski'den geleceği için açıklama: Aklımda tek şey var - 1. Resim

"ACELEM YOK"

37 yaşındaki Polonyalı yıldız, geleceği hakkında yöneltilen soruüzerine, "Geleceğim mi? Öncelikle, acelem yok. Sonuçta şu anda hissettiğim şey en önemli olan. Geleceğim hakkında düşünmeme gerek yok. Hayatımda birçok şey olabilir ama şu anda çok mutluyum. Bu sezona, goller atmaya ve kupalar kazanmaya odaklanmış durumdayım. Şu anda aklımda olan tek şey bunlar" açıklamasını yaptı.

10 MAÇTA 4 GOL

Barcelona formasıyla 2025-2026 sezonunda 10 maça çıkan Polonyalı santrfor, 4 gollük skor katkısı sundu.

