J.K. Rowling'in çok satan 'Harry Potter' kitap serisi, filmden sonra dizi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Dijital yayın platformu HBO tarafından 2026 sonunda yayınlanmaya hazırlanan diziden gelen ilk fragman milyonları heyecanlandırırken, genç oyuncular da merak konusu oldu.

12 yaşındaki Dominic McLaughlin Harry Potter’ı; 12 yaşındaki Alastair Stout ve 11 yaşındaki Arabella Stanton ise Harry'nin arkadaşları Ron Weasley ve Hermione Granger’ı canlandıracak.

Harry Potter dizisinin çocuk yıldızlarına servet! Kazançları ortaya çıktı

BİR SEZONDA SERVET KAZANACAKLAR

Televizyonda yeniden uyarlanan Harry Potter dizisinin üç genç yıldızı ise ilk sezon için kişi başı 500.000 sterlin (yaklaşık olarak 29.5 milyon TL) ücret alacak.

The Sun’a konuşan televizyon sektörü kaynakları, “Henüz ergenlik çağına gelmemiş üç çocuk için bu muazzam bir kazanç ve bu sadece başlangıç. Eğer böyle devam ederlerse, 18 yaşına gelmeden multimilyoner olacaklar” dedi.

Genç yıldızlar, seçmelerde 32 binden fazla çocuğu geride bırakmıştı.

Dominic McLaughlin, ilk Potter filminde Radcliffe’in yaşıyla aynı yaşta kadroya katıldı ve ünlü oyuncu, genç oyuncular hakkında, “Çok genç görünüyorlar. Ama aynı zamanda inanılmaz derecede tatlı bir durum ve umarım çok güzel vakit geçiriyorlardır” yorumunu yaptı.

