Küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi kapsamında 90 milyon ton atık geri dönüştürüldü. Proje ile 365 milyar liralık ekonomik katkı sağlanırken, enerji, su ve petrol tasarrufu rekor seviyelere ulaştı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2017 yılında başlatılan ve kısa sürede dünya çapında bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi, çevre ve ekonomi alanında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Toplanan atıklarla 54 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk 270 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Ayrıca İstanbul’un iki yıllık su tüketimine eş değer 2 trilyon litre su ve Türkiye’deki tüm araçların yıllık tüketimini aşan 60 milyar litre petrol, yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan atık depolama yeri tasarrufu edildi.

30 MART “ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ”

Türkiye’nin girişimleriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 14 Aralık 2022’de alınan kararla 30 Mart tarihi “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi. Böylece proje, uluslararası düzeyde kabul gören bir çevre hareketine dönüştü. Her yıl farklı temalarla kutlanan gün kapsamında bu yıl gıda israfı ve sürdürülebilirlik başlıkları öne çıkarken, Türkiye’nin COP31 sürecindeki rolü de gündemde olacak.

GERİ KAZANIM ORANI ARTIYOR

Sıfır Atık sistemi bugün itibarıyla 217 bin bina ve yerleşkede uygulanıyor. 2017’de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2025 itibarıyla yüzde 37,53’e yükseldi. Türkiye, bu oranı 2035’te yüzde 60’a, 2053’te ise yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor.

DENİZLER VE KIYILARDA TEMİZLİK ATAĞI

Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 325 bin tonun üzerinde deniz çöpü toplandı. Türkiye, 577 mavi bayraklı plaj ile dünyada üçüncü sıraya yükseldi.

DEPOZİTO SİSTEMİ YAYGINLAŞIYOR

2025 yılında pilot olarak başlatılan Depozito Yönetim Sistemi bugün 53 ilde uygulanıyor. Sistem sayesinde milyonlarca ambalaj geri dönüşüme kazandırılırken, ekonomiye doğrudan katkı sağlanıyor. Öte yandan tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına yönelik yeni düzenlemenin de yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu adımla hem karbon salımının azaltılması hem de atık yönetim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

28 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM

Proje kapsamında eğitim ve farkındalık çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Okullardan kamu kurumlarına kadar geniş bir alanda yürütülen çalışmalarla bugüne kadar yaklaşık 28 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildi. Sıfır Atık Projesi, uluslararası platformlarda da karşılık buldu. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok kuruluş tarafından ödüllendirilen proje, G20 gündemine de girerek küresel ölçekte destek gördü. Ayrıca 131 ülkeden yüz binlerce gönüllü “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”na imza atarak harekete destek verdi.

613 MİLYON AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ

Projeyle Türkiye’deki ormanların yüzde 7’sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi ve yaklaşık 36 milyon aracın yıllık karbon salınımına eş değer 180 milyon ton sera gazı salınımının da önüne geçildi.

