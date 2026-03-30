Yeni trafik cezalarındaki fahiş artışlar AK Parti strateji toplantısı ve Kabine'de masaya yatırıldı. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenleme yapılması talimatını verdi. Yeni yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanması beklenirken, parti içinde cezaların caydırıcılığı ve ödenebilirliği konusunda farklı görüşler dile getiriliyor.

EMRAH ÖZCAN- Yeni trafik cezaları gündemden düşmüyor. Milletvekilleri ve AK Partili siyasetçilere adeta şikâyet yağdı. Konu önce AK Parti strateji toplantısında daha sonra ise Kabine’de masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanacağı öğrenildi.

AK Parti'ye şikayet yağdı: “Fahiş ceza ödenemez” ile “az olursa caydırıcı olmaz” tartışması

PARTİ İÇİ GÖRÜŞ AYRILIĞI

Tüm bunların yanı sıra AK Parti içinde de görüş ayrılıkları yaşanıyor. Kimine göre yeni cezalar çok ağır, kimine göre ise cezalar caydırıcı olmazsa kuralsızlığın önüne geçilemiyor.

Bazı partililer “Vatandaş bu miktarları nasıl ödeyecek. Sahada biz bunu nasıl anlatacağız?” diye serzenişte bulunurken, bazıları da seyir halinde cep telefonu kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inme, ısrarlı takip, alkollü araç kullanma, makas atma gibi suçlarda cezaların gayet makul ve caydırıcı olduğunu savunuyor.

Bazı kurmaylar ise cezaların artırmanın suçu ya da ihlali önlemediği savını öne sürüyor. Bu doğrultu da cezalarda yapılan fahiş artışların sahadan olumludan olumsuz yansıma olarak geri döneceği değerlendirmesini yapıyor.

