365 günlük sessizlik! Suriye'de kaybolan iki gencin ailesi valilik önünde feryat etti
Suriye'ye yardım malzemesi götürmek üzere yola çıkan ve tam bir yıldır kendilerinden haber alınamayan 28 yaşındaki Ökkeş Kemal Özpolat ile 29 yaşındaki Duran Sağlam'ın aileleri, Kilis Valiliği önünde feryat etti.
Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla bir araya gelen aile fertleri, her geçen günün kendileri için bir işkenceye dönüştüğünü ifade etti.
Kayıp gençlerin eşleri, valilik önündeki bekleyiş sırasında gözyaşlarına boğulurken, "Sadece sağ mı yoksa ölü mü olduklarını bilmek istiyoruz" diyerek yetkililere seslendiler.
1 YILDIR SIRRA KADEM BASTILAR
Ailenin verdiği bilgilere göre, gençlerin yaklaşık bir yıl önce insani yardım malzemesi taşıyan bir araçla sınırı geçtikten kısa bir süre sonra iletişimleri tamamen kesildi.
O günden bu yana ne Suriye tarafındaki yerel kaynaklardan ne de resmi kanallardan sevindirici bir haber geldi.
Aile sözcüleri, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesini ve bölgedeki istihbari ağların çocuklarının bulunması için devreye sokulmasını talep etti.