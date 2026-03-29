Suriye’ye yardım malzemesi götürmek üzere yola çıkan ancak yaklaşık bir yıl önce izleri tamamen kaybolan 28 yaşındaki Ökkeş Kemal Özpolat ve 29 yaşındaki Duran Sağlam’dan haber alamayan ailelerin çaresiz bekleyişi, Kilis Valiliği önünde feryada dönüştü.

Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla bir araya gelen aile fertleri, her geçen günün kendileri için bir işkenceye dönüştüğünü ifade etti.

365 günlük sessizlik! Suriye'de kaybolan iki gencin ailesi valilik önünde feryat etti

Kayıp gençlerin eşleri, valilik önündeki bekleyiş sırasında gözyaşlarına boğulurken, "Sadece sağ mı yoksa ölü mü olduklarını bilmek istiyoruz" diyerek yetkililere seslendiler.

1 YILDIR SIRRA KADEM BASTILAR

Ailenin verdiği bilgilere göre, gençlerin yaklaşık bir yıl önce insani yardım malzemesi taşıyan bir araçla sınırı geçtikten kısa bir süre sonra iletişimleri tamamen kesildi.

O günden bu yana ne Suriye tarafındaki yerel kaynaklardan ne de resmi kanallardan sevindirici bir haber geldi.

Aile sözcüleri, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesini ve bölgedeki istihbari ağların çocuklarının bulunması için devreye sokulmasını talep etti.

