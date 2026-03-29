Silivri’de ehliyet sınavında başarısız olan bir aday ve babasının, görevli komisyon üyesine yönelik yumruklu saldırısı ilçede büyük tepki topladı. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün "menfur saldırı" olarak nitelendirdiği olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılırken, 20 yaşındaki aday ve babası yakalandı.

Silivri’deki direksiyon sınavında başarısızlığı hazmedemeyen aday ve babasının, sınav komisyon üyesine yönelik gerçekleştirdiği yumruklu saldırı adliyede bitti.

Silivri Cumhuriyet Parkı’nda ehliyet almak için direksiyon sınavına giren bir genç, yeterli puanı alamayınca babasıyla birlikte komisyon üyelerine tepki göstermişti.

YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine gencin babası, komisyon üyesine yumrukla saldırmıştı. Komisyon üyesi aldığı yumruk darbeleriyle hafif yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren baba-oğuldan şikayetçi olmuştu.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "29.03.2026 Pazar günü gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) sınavında görevli komisyon üyelerimize, sınavda başarısız olan bir aday ve yakını tarafından fiziki saldırı gerçekleştirilmiştir.

"TEHDİT VE SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

Kamu görevi ifa eden eğitim personelimize yönelik bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Olayın hemen akabinde müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alınmış; süreç adli ve idari boyutlarıyla ivedilikle başlatılmıştır.

Sorumlular hakkında şikayet dahil olmak üzere gerekli tüm yasal işlemler tesis edilmiş olup, sürecin sonuna kadar titizlikle takipçisi olunacaktır. Eğitim hizmetinin güvenli, sağlıklı ve saygın bir ortamda yürütülmesi temel önceliğimizdir.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Ne yardım kabul ediyor ne konuşuyor... 4 yıldır aynı eşikte bekleyen gencin film gibi hikayesi

Kamu görevlilerimize yönelik hiçbir tehdit ve saldırı kabul edilemez. Bu tür fiiller, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımlarla karşılık bulacaktır. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm eğitim çalışanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; saldırıya maruz kalan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

BABA OĞUL YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.İ. (20) ve babası A.İ.'yı (44) yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin yarın "görevi yaptırmamak için direnme-hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası