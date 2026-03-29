İran İstihbarat Bakanlığı, ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 30 kişinin dört farklı eyalette düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığını açıkladı.

STARLINK UYDU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, Kohgiluye ve Buyer Ahmed ile Kürdistan eyaletlerinde yürütülen operasyonlarda toplam 15 kişi yakalandı. Kohgiluye ve Buyer Ahmed’de gözaltına alınan 13 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda 7 ateşli silah, 56 mermi ve bir Starlink uydu cihazı ele geçirildi. Kürdistan’da ise kamu düzenini bozmakla suçlanan 2 kişi gözaltına alındı.

KOORDİNATLARI PAYLAŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Ayrıca İsfahan, Kohgiluye ve Buyer Ahmed ile Kürdistan eyaletlerinde, İsrail bağlantılı bir medya ağıyla ilişkili kişiler ve sosyal medya üzerinden faaliyet yürüttüğü öne sürülen toplam 13 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ülkenin savunma bölgeleri ve hassas alanlarla ilgili bilgi ve koordinatları ABD ve İsrail bağlantılı taraflara aktardığı iddia edildi.

İKİ BÜYÜK SEVKİYAT ENGELLENDİ

Bakanlık, Kürdistan ve Kirman eyaletlerinde iki büyük silah sevkiyatının engellendiğini de duyurdu. Kürdistan’daki ilk operasyonda 22 kalaşnikof tüfek, 2 taşınabilir hava savunma sistemi, 5 füze, 1 roketatar, 6 tabanca ile mühimmat ve 66 şarjör ele geçirildi. Kirman’daki ikinci sevkiyatta ise 55 tabanca ve 99 şarjör, bir kamyonette gizlenmiş şekilde bulundu ve iki şüpheli gözaltına alındı.

