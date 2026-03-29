İran, İsrail’in Beerşeba kentindeki sanayi tesisine füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından bölgede büyük bir patlama yaşandı ve alevler gökyüzüne yükseldi. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı bildirilmedi, yangın ise devam ediyor.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta, İran ile nükleer konulu müzakerelerin sürdüğü süreçte başlattığı saldırılara İran’ın da karşılık vermesiyle başlayan savaş, birinci ayını doldurdu. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin tansiyonu düşürmek ve ateşkes sağlamak için çalışmaları sürerken, ABD-İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar da hız kesmeden devam ediyor.

İşte savaş hattında yaşanan son gelişmeler....

İran'dan füze saldırısı! İsrail'de sanayi tesisinde patlama, alevler yükseldi

İSRAİL'DE FABRİKA VURULDU!

İran, İsrail’in Beerşeba kentindeki Neot Hovav sanayi bölgesini füze ile hedef aldı. İsrail medyasında yer alan bilgilere göre saldırının ardından bölgede büyük bir yangın çıktı. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sanayi bölgesinden yoğun dumanların yükseldiği görülürken, füzelerin doğrudan isabet edip etmediğine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İRAN’DAN AJAN OPERASYONU: 41 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İran güvenlik güçleri, Loristan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerinde düzenlediği operasyonlarda, ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 41 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonların, ülke içindeki casusluk faaliyetlerine karşı yürütüldüğü ifade edildi.

İran'dan füze saldırısı! İsrail'de sanayi tesisinde patlama, alevler yükseldi

“KARA HAREKÂTI OLURSA AĞIR BEDEL OLUR”

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemu’l Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’nin muhtemel kara harekâtına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Zülfikari, böyle bir senaryoda ABD askerlerinin Basra Körfezi’nde ağır kayıplar vereceğini belirterek, İran ordusunun muhtemel bir saldırıya karşı hazır olduğunu vurguladı.

İSRAİL’DEN TAHRAN’A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu ise İran’ın başkenti Tahran’a düzenlediği hava saldırılarında, hava savunma sistemleri ile balistik füze üretim ve depolama tesislerini hedef aldığını öne sürdü. Saldırıların ardından bölgede hasarın boyutuna ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

İran'dan füze saldırısı! İsrail'de sanayi tesisinde patlama, alevler yükseldi

KARA HAREKATI İDDİASI

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı üzerinde hazırlık yaptığı iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin isimleri açıklanmayan, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre binlerce Amerikan askeri ve deniz piyadesi Orta Doğu'ya sevk ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın onay vermesi halinde nakledilen askerlerin İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı kapsamında konuşlandırılacağı belirtiliyor.

ABD ÜSLERİ HEDEFTE

İran’ın, bölgedeki ABD varlığına yönelik misillemeleri de sürüyor. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkedeki bir ABD üssüne füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda 10 askerin yaralandığı bildirildi.

