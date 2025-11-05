İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "zafiyet yok demiş" haberlerine cevap: Bu bir algı operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş" içerikli haberlere ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

9 Eylül 2020'de İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında "İstanbul'un Trafik Planlama Yönetim ve İşletim Yazılımının Yapılması" konusunda bir protokol imzalandığına değinen Yerlikaya, protokol kapsamında, USTDA'nın İBB'ye, 5 milyon 117 bin 887 dolar hibe desteği yaptığını ifade etti.

Yerlikaya, aynı yıl 15 Eylül'de İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ilgili yazılımın yapılması için ABD menşeli SAS adlı firma ile anlaştığını belirtti. Anlaşmanın kamuoyuna yansımasından sonraki sürece de değinen Yerlikaya, G.K. adlı bir vatandaşın, 24 Eylül 2020'de "Aynı yazılım işlemlerinin başka firmalarca daha düşük maliyete yapılabileceğini, bununla birlikte söz konusu işlemin yabancı bir yazılım firmasına yaptırılmasının verilerin yönetilmesi noktasında milli güvenlik sorunu doğurabileceğini" belirterek şikayetçi olduğunu aktardı.

Yerlikaya, benzer bir şikayetin de, Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapıldığı ve yapılan işlemin 2019/12 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesine aykırı olduğunun iddia edildiği bilgisini paylaşarak, 26 Eylül 2020 tarihli 2004292886 sayılı CİMER başvurusu ile aynı konuyu içeren şikayetin İstanbul Valiliğine de geldiğini ifade etti.

"RAPORUN GEREĞİNİN YAPILMASI TALİMATLANDIRILMIŞTIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından, 25 Ocak 2021 tarihli yazı ile İçişleri Bakanlığından, iddiaların araştırma veya soruşturulması için Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiştir. 14 Aralık 2021 tarihli yazı ile İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Teftiş Kuruluna iddiaları soruşturma değil, araştırma amaçlı sevk etmiştir. Görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri, 29 Nisan 2022 tarihinde, 37 sayfalık bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda iddiaların tek tek incelendiği ifade edilmiş hibenin harcanmasında ve işin ABD menşeli SAS firmasına yaptırılmasında yasaya aykırılık bulunmadığı, 'Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri' genelgesine aykırılık tespit edilmediği ve konuya ilişkin 'bir işlem yapılmasına yer olmadığı' hususları belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığınca, İstanbul Valiliğine gönderilen 7 Haziran 2022 tarihli yazıda raporun gereğinin yapılması talimatlandırılmıştır. İçişleri Bakanlığının bu yazısı doğrultusunda, İstanbul Valiliği, 23 Haziran 2022 tarihli yazısıyla, söz konusu iddiaların işleme konulmamasına karar vermiştir."

"Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş" şeklindeki haberlere ilişkin iddiaların mesnetsiz olduğunu aktaran Yerlikaya, bunun bir algı çalışmasından ibaret olduğunu bildirdi.