4 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?

- Güncelleme:
Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’nın 4 Kasım tarihli bölüm ekranlara geldi. Gelinler günün yemeği Nezaket Kebabı hazırlayarak çeyrek altın için mücadele ediyor İzleyiciler günün birincisinin kim olduğunu ve puan tablosunu merak ediyor.

Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 4 Kasım Salı gününün yarış heyecanı yaşandı. Günün menüsünde Kayseri mutfağının sevilen lezzetlerinden Nezaket Kebabı vardı. Gelinler en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olmak için hünerlerini sergilenirken, Hanife, Berna, Tuğba ve Emsal'in puan sonuçları merak ediliyor. 

4 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

4 Kasım 2025 bölümünde yarışan gelinler Berna, Emsal, Hanife ve Tuğba hazırladıkları tabaklarla kayınvalidelerin puanlamasını çıktı. Günün sonunda verilen puanlar toplanarak birinci olan gelin belirlendi. Yarışmanın yeni bölümünde açıklanan puanlar bölüm sonunda güncelleniyor. Puan tablosu açıklandığında haberimiz yenilenecek.

Kayınvalidelerin verdiği puanların ardından toplam puanlama ekrana yansıyacak. Yarışmacıların gün sonunda aldıkları puanlar netleştiğinde tablo aşağıda güncellenecek.

Hanife:

Berna:

Tuğba:

Emsal:

4 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu? - 1. Resim

4 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 4 Kasım bölümünde gün birincisi olan gelin henüz açıklanmadı. Bölüm tamamlandıktan sonra güncel sonuçlar haberimizde yer alacak.

Yarışmayı takip eden izleyiciler, günün sonunda hangi gelinin çeyrek altını kazanacağını merak ediyor. Puanların açıklanmasıyla birlikte 4 Kasım gün birincisi haberimizde paylaşılacak.

