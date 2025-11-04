Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3 şanslı il! 20 proje için 30 milyon lira hibe verilecek 

3 şanslı il! 20 proje için 30 milyon lira hibe verilecek 

3 şanslı il! 20 proje için 30 milyon lira hibe verilecek 
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen yeşil dönüşüm programı kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta 20 proje, 30 milyon lira hibe desteği alacak. Destek kapsamında et, süt, arıcılık, tabii kaynaklar, yapı malzemeleri, turizm ve imalat sanayi gibi öncü sektörlerde yeşil dönüşüm projeleri hayata geçirilecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUDAKA) yapılan açıklamaya göre, "SoGreen Yeşil Üretim, Döngüsel Ekonomi ve Kapsayıcı İstihdam Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı", Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KUDAKA tarafından yürütülen program kapsamında, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 43 milyon lirayı aşan yatırım tutarına sahip 20 proje başarılı bulunarak 30 milyon lira hibe destek almaya hak kazandı.

HANGİ SEKTÖRLERE YATIRIM YAPILACAK?

Desteklenen projelerle, bölge ekonomisinde çevre dostu üretim, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta et, süt, arıcılık, tabii kaynaklar, yapı malzemeleri, turizm ve imalat sanayi gibi öncü sektörlerde yeşil dönüşüm projeleri hayata geçirilecek.

90 KİŞİLİK İSTİHDAM... 

Program kapsamında, çevreye duyarlı fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, katma değeri yüksek üretimin artırılması ve çoğunluğunu kadınlar ile gençlerin oluşturduğu yaklaşık 90 kişilik yeni istihdamın oluşturulması planlanıyor.

SoGreen programının bölge işletmelerinin sürdürülebilir üretim kapasitesini artırması ve yeşil dönüşüm bilincini güçlendirmesi amaçlanıyor.

