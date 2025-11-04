Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak? TİM Başkanı'ndan milyonları ilgilendiren açıklama

Asgari ücret pazarlığına sayılı günler kaldı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirleyecek. Asgari ücret zammının yanında özel sektör çalışanlarına yapılacak zam da merak konusu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

İŞÇİ VE İŞVEREN DENGESİ DETAYI

Cnbc-e'ye konuşan Gültepe, "Asgari ücret zammına ilişkin çalışmalara başlandı. Ümit ediyorum hem işveren tarafını hem de işçi kesimini düşünerek ve tartarak verilir" dedi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili konuşan Gültepe, "Bu konuda şimdiden bir oran söylemek çok zor. Komisyon her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye için en doğru oranı belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

ÖZEL SEKTÖR MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPACAK?

"Özel sektör olarak asgari ücret zammına paralel mi zam uygulayacaksınız?" sorusuna da cevap veren Gültepe, "Onu referans alarak ücret politikaları belirleniyor. Herkes için asgari ücretin bazı önemli. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.