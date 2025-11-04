4 Aralık BUSKİ su kesintisi! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bursa'da 4 Kasım Salı günü sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sular kesilecektir. "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), bakım-onarım çalışmaları ve yeni altyapı bağlantıları kapsamında şehir genelinde kontrollü su kesintisi uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar mağduriyet yaşamaması adına su depolarını kontrollü kullanmaları tavsiye edildi. BUSKİ su kesintilerine dair tüm gelişmeleri resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor.

4 KASIM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'da, altyapı ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında, bugün bazı mahalle ve ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Özellike Osmangazi başta olmak üzere Mustafakemalpaşa ve Yıldırımda planlı ya da arıza kaynaklı kesintilerin olabileceği bilgisi verildi.

MUSTAFAKEMALPAŞA/ HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/11/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 18:00 Kesim Tarihi: 01/11/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 01.11.2025 - 10.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ/ EMEK FATİH SULTAN MEHMET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/11/2025 14:30 Planlanan Bitiş Tarihi: 04/11/2025 18:30 Kesim Tarihi: 04/11/2025 14:30 Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B30 Alt Bölgesinde Bulunan Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Turgut Özal Caddesi ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 04.11.2025 Tarihinde 14:30 ile 18:30 Saatleri Arasında SU KESİNTİSİ Yapılacaktır.

YILDIRIM/ARABAYATAĞI