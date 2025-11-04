İZSU son dakika duyurusu! 4 Kasım'da İzmir'in 10 farklı ilçesinde su kesintisi yaşanıyor: Sular ne zaman gelecek?
İZSU su kesintisi haberleri güncel olarak takip ediliyor. 4 Kasım Salı günü İzmirli vatandaşlar su kesintisine dair detayları araştırmaya başladı. Bugün Bornova, Bergama, Gaziemir ve Kemalpaşa başta olmak üzere toplam 10 farklı ilçede su kesintisi yaşanıyor.
4 Kasım 2025 Salı günü İzmir'in 10 ilçesinde, ana boru arızaları sebebiyle planlı ya da zorunlu su kesintileri yaşanmaktadır. Kesintilerin çoğunluğu 2 saat sürecektir, Kiraz Yenimahalle'de pompa arızası nedeniyle 8 saate varan uzun süreli kesinti uygulaması dikkat çekiyor.
Maltepe, Barboros, Atatürk, Ortaköy gibi mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. İşte ilçe bazında su kesintisi..
4 KASIM İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bornova ve Ödemiş'te planan 08.40 ve 09.00 başlangıç kesintiler 11.01 ve 10.40 itibarıyla sona erecektir. Ancak Kiraz 09.00 - 17.00, Torbalı 09.00 - 13.37, Kemalpaşa 10.00-13.00 ve diğer 4 ilçede kesintiler devam etmektedir.
4 KASIM İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA
|İlçe/Mahalle
|Kesinti Başlangıç Saati
|Tahmini Bitiş Saati
|Durum (Saat 11:13 İtibarıyla)
|BORNOVA (Barbaros, Rafet Paşa)
|08:40
|10:40
|Bitti
|ÖDEMİŞ (Gerçekli)
|09:00
|11:01
|Bitti
|KİRAZ (Yenişehir)
|09:00
|17:00
|Devam Ediyor (En uzun kesinti)
|BERGAMA (Maltepe)
|09:30
|11:30
|Devam Ediyor
|TORBALI (Ortaköy)
|09:36
|13:37
|Devam Ediyor
|KEMALPAŞA (Mehmet Akif Ersoy)
|10:00
|13:00
|Devam Ediyor
|GAZİEMİR (Atatürk)
|10:15
|12:15
|Devam Ediyor
|KINIK (Aşağı)
|10:09
|12:09
|Devam Ediyor
|DİKİLİ (Çandarlı)
|10:45
|12:45
|Devam Ediyor
