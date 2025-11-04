İZSU son dakika duyurusu! 4 Kasım'da İzmir'in 10 farklı ilçesinde su kesintisi yaşanıyor: Sular ne zaman gelecek?

4 Kasım 2025 Salı günü İzmir'in 10 ilçesinde, ana boru arızaları sebebiyle planlı ya da zorunlu su kesintileri yaşanmaktadır. Kesintilerin çoğunluğu 2 saat sürecektir, Kiraz Yenimahalle'de pompa arızası nedeniyle 8 saate varan uzun süreli kesinti uygulaması dikkat çekiyor.

Maltepe, Barboros, Atatürk, Ortaköy gibi mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. İşte ilçe bazında su kesintisi..

4 KASIM İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bornova ve Ödemiş'te planan 08.40 ve 09.00 başlangıç kesintiler 11.01 ve 10.40 itibarıyla sona erecektir. Ancak Kiraz 09.00 - 17.00, Torbalı 09.00 - 13.37, Kemalpaşa 10.00-13.00 ve diğer 4 ilçede kesintiler devam etmektedir.