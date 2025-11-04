Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İZSU son dakika duyurusu! 4 Kasım'da İzmir'in 10 farklı ilçesinde su kesintisi yaşanıyor: Sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
İZSU su kesintisi haberleri güncel olarak takip ediliyor. 4 Kasım Salı günü İzmirli vatandaşlar su kesintisine dair detayları araştırmaya başladı. Bugün Bornova, Bergama, Gaziemir ve Kemalpaşa başta olmak üzere toplam 10 farklı ilçede su kesintisi yaşanıyor.

4 Kasım 2025 Salı günü İzmir'in 10 ilçesinde, ana boru arızaları sebebiyle planlı ya da zorunlu su kesintileri yaşanmaktadır. Kesintilerin çoğunluğu 2 saat sürecektir, Kiraz Yenimahalle'de pompa arızası nedeniyle 8 saate varan uzun süreli kesinti uygulaması dikkat çekiyor.

Maltepe, Barboros, Atatürk, Ortaköy gibi mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. İşte ilçe bazında su kesintisi..

İZSU son dakika duyurusu! 4 Kasım'da İzmir'in 10 farklı ilçesinde su kesintisi yaşanıyor: Sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

4 KASIM İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bornova ve Ödemiş'te planan 08.40 ve 09.00 başlangıç kesintiler 11.01 ve 10.40 itibarıyla sona erecektir. Ancak Kiraz 09.00 - 17.00, Torbalı 09.00 - 13.37, Kemalpaşa 10.00-13.00 ve diğer 4 ilçede kesintiler devam etmektedir. 

4 KASIM İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İlçe/MahalleKesinti Başlangıç SaatiTahmini Bitiş SaatiDurum (Saat 11:13 İtibarıyla)
BORNOVA (Barbaros, Rafet Paşa)08:4010:40Bitti
ÖDEMİŞ (Gerçekli)09:0011:01Bitti
KİRAZ (Yenişehir)09:0017:00Devam Ediyor (En uzun kesinti)
BERGAMA (Maltepe)09:3011:30Devam Ediyor
TORBALI (Ortaköy)09:3613:37Devam Ediyor
KEMALPAŞA (Mehmet Akif Ersoy)10:0013:00Devam Ediyor
GAZİEMİR (Atatürk)10:1512:15Devam Ediyor
KINIK (Aşağı)10:0912:09Devam Ediyor
DİKİLİ (Çandarlı)10:4512:45Devam Ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

