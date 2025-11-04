Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Denize kıyısı olmayan şehirde hamsi 50 liraya düştü: Böyle bir kampanya görmedim

Denize kıyısı olmayan şehirde hamsi 50 liraya düştü: Böyle bir kampanya görmedim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denize kıyısı olmayan Amasya'da hamsinin kilogram fiyatı 50 liraya düştü. Poşet poşet hamsi alan vatandaşlardan Bekir Durmaz, "Ben bu balıkçının 22 yıllık komşusuyum. Böyle bir indirim kampanyası görmedim" dedi.

Amasya'da hamsinin fiyatı 50 liraya düştü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hamsi kapış kapış satıldı. 

"AMASYA'YI BALIĞA DOYURACAĞIZ" 

Karadeniz’e kıyısı olmayan Mehmetpaşa Mahallesi’nde balıkçılık yapan Gökhan Aykurt, "Halkımız balık yesin diye bugün hamsinin fiyatını 50 TL yaptık. Bu sene hamsi bol. Bereketli geçiyor. Aşısı, iğnesi yok. Doğal kalan tek besin balık. Amasya’yı balığa doyuracağız" dedi.

Balık fiyatını duyar duymaz sabah erkenden balıkçıya gelen vatandaşlardan Hatice Alp, "Allah Karadeniz’den su yerine hamsi vermiş" diye konuştu.

"BÖYLE BİR İNDİRİM KAMPANYASI GÖRMEDİM" 

100 TL ile 150 TL arasında seyreden hamsi fiyatındaki düşüşten memnun olan Bekir Durmaz ise "Ben bu balıkçının 22 yıllık komşusuyum. Böyle bir indirim kampanyası görmedim" şeklinde konuştu.

