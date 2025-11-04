Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da feci olay! Demir iskele zemine çakıldı, 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da feci olay! Demir iskele zemine çakıldı, 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Adana'da bir inşaatta demir iskele yıkıldı. Meydana gelen olayda inşaatta sıvacı olarak çalışan Siracettin Demirkıran hayatını kaybederken, İ.G. isimli işçi yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde müteahhit Y.D.'ye ait 10 katlı apartman inşaatında sıvacı olarak çalışan Siracettin Demirkıran (53) ve İ.G. (45), demir iskele ile metrelerce yüksekliğe çıkarak sıva yapmaya başladı. İşçiler çalışırken demir iskele bir anda zemine çakıldı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Durumu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirirken, ağır yaralanan İ.G., Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Siracettin Demirkıran'ın ise hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Demirkıran'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

