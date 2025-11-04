Fernando Muslera hangi takıma gitti, nerede oynuyor?

Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Türkiye’de geçirdiği uzun ve başarılı dönemin ardından kariyerine ülkesine yakın bir yerde devam etme kararı aldı. 2011 yılında geldiği Galatasaray’da kazandığı kupalar ve istikrarlı performansıyla adını kulüp tarihine yazdıran Muslera hangi takımda oynuyor merak konusu.

FERNANDO MUSLERA HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Fernando Muslera, 2025 yılında Arjantin ekiplerinden Estudiantes de La Plata’ya transfer oldu. Tecrübeli kaleci, İspanyol basınına yaptığı açıklamada Estudiantes ile anlaştığını doğruladı ve yeni başlangıç için heyecanlı olduğunu söyledi.

Uruguaylı file bekçisi, Estudiantes’e transfer olurken ülkesi Uruguay’a dönme ihtimalini de değerlendirdiğini ancak kendisine sunulan seçenekler arasından Estudiantes’i tercih ettiğini ifade etmişti.

MUSLERA NEREDE OYNUYOR?

Muslera, 14 sezonluk Galatasaray kariyerinin ardından Arjantin Primera Division’da mücadele eden Estudiantes de La Plata forması giyiyor. Yeni kulübüyle ilgili yaptığı açıklamada “14 yıl sonra yeni bir kulüpte yeniden başlamak beni çok mutlu ediyor. Tarihi, hiyerarşisi ve hedefleri olan bir takıma katılıyorum” sözleriyle duygularını paylaşmıştı. Deneyimli kaleci, Estudiantes ile ilk resmi sınavını 6 Temmuz’da Arjantin Uluslararası Süper Kupa finalinde çıktı.

Galatasaray’da 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa kazanan Muslera, kulüp tarihinin en çok maça çıkan yabancı futbolcusu konumundaydı.

MUSLERA NEDEN GALATASARAY'DAN AYRILDI?

Muslera’nın ayrılık kararında ailesine daha yakın olma isteği ve kariyerinin son yıllarını Güney Amerika’da geçirme düşüncesi etkili oldu. Deneyimli eldiven, Türkiye’de düzenlediği veda mesajında ve transfer sonrası verdiği röportajlarda birçok teklif aldığını ancak ülkesine yakın bir coğrafyada futbol hayatına devam etmek istediğini dile getirdi. Muslera, seçenekleri arasında yer alan Penarol yerine Estudiantes’i tercih ettiğini açıkladı.

MUSLERA GALATASARAY'DA KAÇ MAÇ OYNADI?

Muslera, Süper Lig’de 429 maçta forma giyerek Galatasaray tarihinin en fazla maça çıkan futbolcusu oldu. Toplamda 8 lig şampiyonluğu ile kulüp tarihine geçti.